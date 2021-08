Weniger Französinnen baden oben ohne

Paris. Oben ohne zu baden ist bei Französinnen einer Umfrage zufolge so unbeliebt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nur noch 19 Prozent der Französinnen legen sich demnach nach eigenen Angaben noch topless ans Wasser, vor zwölf Jahren waren dies noch 34 Prozent, wie die Zeitung Le Parisien unter Verweis auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ifop am Mittwoch berichtete. In der Altersgruppe ab 18 Jahren und unter 50 Jahren sank der Anteil von 43 Prozent im Jahr 1984 auf heute nur noch 16 Prozent. Der Rückgang halte seit Jahren an, schrieb die Zeitung. Jede zweite Frau unter 25 Jahren fürchtet laut der Umfrage, beim Oben-ohne-Baden Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt oder von Männern angegafft zu werden. (dpa/jW)