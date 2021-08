Endlich auf der Tagesordnung

imago images/Martin Müller »Lehrt Akzeptanz statt Ignoranz«: Forderung auf einer Demo für queere Sichtbarkeit in Potsdam (21.7.2021)

Nachdem es in den vergangenen Wochen und Monaten nicht nur in der Bundeshauptstadt zu einem Anstieg von teils schweren Gewalttaten gekommen ist, die sich gegen Lesben, Schwule und transgeschlechtliche Menschen richteten, hat der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) angekündigt, das Thema auf die Tagesordnung der kommenden Innenministerkonferenz zu setzen. »Wir müssen homophobe und transfeindliche Gewalt klar benennen«, damit sie nicht in der allgemeinen Statistik untergehe. Allein in den vergangenen sechs Wochen seien zwölf »sehr gewalttätige Angriffe gegen queere Menschen in Berlin bekanntgeworden. Das müssen wir klar und deutlich verurteilen«, sagte der Innensenator am vergangenen Wochenende bei einer Veranstaltung.

Erst Ende Juli war es nach der Berliner Demonstration anlässlich des Christopher Street Days zu mehreren brutalen Angriffen auf Schwule und Lesben gekommen. Ein 21jähriger Mann, der in Berlin-Mitte einzig deshalb attackiert worden war, weil er eine Regenbogenfahne bei sich trug, musste in der Charité operiert werden. Die Mediziner setzten ihm insgesamt 18 Schrauben und zwei Titanplatten ein, um seinen gebrochenen Kiefer zu stabilisieren. Außerdem kam es in der jüngsten Vergangenheit regelmäßig zu Sachbeschädigungen am Denkmal für die von den Nazis ermordeten Homosexuellen im Berliner Tiergarten und an den Gedenkstelen für den Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld.

Das Bundesinnenministerium hat im Bereich »sexuelle Orientierung« für 2020 einen Anstieg der dokumentierten Straftaten um 0,3 Prozent auf 578 registriert. Hinzu kommen jedoch noch weitere 204 Fälle, die unter der Rubrik »Geschlecht/Sex. Identität« dokumentiert wurden. Experten gehen zudem davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegen dürfte. Dies liegt zum einen daran, dass viele Lesben und Schwule aufgrund der staatlichen Verfolgung und Diskriminierung oftmals noch immer wenig Vertrauen in die Ermittlungsbehörden haben und auf Strafanzeigen verzichten. Zum anderen werden Straftaten, die sich gegen vermeintliche sexuelle Minderheiten richten, nicht in allen Bundesländern auch explizit als solche erfasst. Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) hatte im Nachgang an die Vorstellung der Statistik Anfang Mai kritisiert, dass drei schwulenfeindlich motivierte Morde, die im vergangenen Jahr in Gießen, Altenburg und Dresden begangen worden waren, nicht einmal in die Statistik eingegangen seien.

»Wenn wir im Bereich der LSBTIQ-feindlichen Hasskriminalität von einer bundesweiten Dunkelziffer von 80 bis 90 Prozent sprechen, dann wird es höchste Zeit, den Scheinwerfer anzumachen und diesen Bereich auszuleuchten«, kritisierte nun auch Geisel. Er werde deshalb »auf der kommenden Innenministerkonferenz das Thema homophobe und transfeindliche Gewalt auf die Tagesordnung bringen« – ein Novum.

Der LSVD begrüßte die Ankündigung des SPD-Politikers und bezeichnete dessen Engagement in einer online veröffentlichten Stellungnahme als »ein bedeutendes Signal an die queere Community«. Schließlich gehöre das Thema »auf die innenpolitische Agenda von Bund und Ländern«. Von der Konferenz erwarte der Verband nun »eine gemeinsame Strategie zur Verbesserung der Prävention, Erfassung und Bekämpfung von LSBTI-feindlicher Hasskriminalität«. Elementarer Bestandteil eines bundesweiten Aktionsplans mit einem Bund-Länder-Programm sei die Reform der polizeilichen Erfassungsmethoden, so der LSVD weiter.

Die Behörden müssten zudem verstärkt mit LSBTI-Organisationen zusammenarbeiten, um Vertrauen zu schaffen, Opfern angemessen zu helfen und damit die Anzeigebereitschaft zu erhöhen. Zugleich müssten in deutlich mehr Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften Ansprechpersonen für Betroffene bestellt werden, wie dies in einigen Städten längst erfolgreich praktiziert wird. Außerdem brauche es »mehr empirische Daten über Ausmaß, Erscheinungsformen und Hintergründe sowie Erkenntnisse über den Umgang von Sicherheitsbehörden und Justiz mit diesen Ausprägungen von Hasskriminalität« sowie »zielgenaue Konzepte zur Prävention, zur Aus- und Fortbildung von Polizei und Justiz«, so der Verband weiter.