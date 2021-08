Bundestag: Übergriffe gegen Politikerinnen

Berlin. Die bayerische SPD-Abgeordnete Bela Bach berichtet von Belästigung und sexuellen Übergriffen im Deutschen Bundestag. »Ein Kollege in entscheidender Funktion sicherte mir Unterstützung bei einem Antrag zu, wenn ich für ein privates Treffen zur Verfügung stünde«, sagte Bach der Zeitschrift Bunte, wie dpa am Mittwoch meldete. Und es sei nicht nur bei Sprüchen geblieben: »Im Plenum hat ein anderer Kollege, der mir gegenüber mehrfach mit sexistischen Sprüchen aufgefallen ist, sich so über den Sitz gebeugt, dass er mir über das Gesäß streifen konnte. Das sind Momente, da kann man nicht glauben, dass das passiert.« Sie bemängelte, dass es keine Kontrollinstanz gebe und forderte: »Das muss sich schnell ändern.« Bach betonte auch, dass sie kein Einzelfall sei. »Ich traue mich zu sagen: Es gibt keine jüngere Frau in einem Ortsverband, die noch nie einen schlüpfrigen Spruch, eine anzügliche Whatsapp oder einen Popostreichler erlebt hat. Auf Parteitagen, auf Konferenzen, auf Parteiabenden – da gibt es unzählige Geschichten.«(dpa/jW)