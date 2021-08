Angriff auf RWE und Eon

imago images/Pixsell Übermächtig? Laut Experten ist es nur eine Frage der Zeit, bis Tesla den Stromerzeugungs- und Speicherungsmarkt erobern wird (Hommage an Elektropionier Nikola Tesla in Osijek, Kroatien)

Jetzt will Elon Musk auch noch die Energiewirtschaft aufmischen. Für ihn unüblich, weil fast unbemerkt von der Öffentlichkeit, hat der Technikzampano über das britische Partnerunternehmen Octopus Energy erstmalig einen Ökostromtarif auf dem hiesigen Markt plaziert. Zunächst gilt das Angebot nur für Bayern und Baden-Württemberg und dabei auch bloß für solche Kunden, die im Besitz einer Solaranlage und eines Stromspeichers aus dem Hause Tesla sind. Allerdings soll es es die Offerte schon in Kürze bundesweit geben, in Branchenkreisen werde damit spätestens Anfang 2022 gerechnet, berichtete am Dienstag das Handelsblatt. Demnach sind die deutschen Platzhirsche von Eon, RWE und Co. alarmiert. Man nehme das Engagement »sehr ernst« und beobachte die Pläne »genau«, zitierte die Zeitung einen nicht namentlich genannten Manager.

Die Sorge erscheint angebracht, denn einmal mehr schickt sich Musk an, ein überkommenes Geschäftsmodell zu »revolutionieren«. Darunter macht es der Tesla-Chef bekanntlich nicht. Im Vorjahr schrieb die Konzernsparte Tesla Energy mit zwei Milliarden Euro Umsatz noch rote Zahlen. Aber bereits für 2025 rechnen die Macher mit acht Milliarden Euro bei einer Bruttogewinnmarge von 25 Prozent, äußerte der Analyst Jed Dorsheimer von der Investmentbank Canaccord Genuity gegenüber dem Handelsblatt. Octopus Energy war 2016 an den Start gegangen und hat nach Eigendarstellung schon zwei Millionen Kunden an sich gebunden, in Großbritannien und auch den USA, Australien, Japan und Neuseeland.

Die Innovation, auf der das Konzept aufbaut, nennt sich »Kraken«. Die Energiemanagementplattform soll wie ein monströser Tintenfisch mit Millionen Tentakeln künftig eine Unzahl hauseigener Stromspeicher zu einem riesigen virtuellen Kraftwerk verknüpfen. Über ein Steuergerät werden die Energiekapazitäten automatisiert an der jeweiligen Versorgungslage ausgerichtet. Sobald im Netz Strommangel herrscht, werden die Batterien bis auf eine festgelegte Reststrommenge entleert. Bei günstigen Bedingungen, etwa bei intensiver Sonneneinstrahlung oder Starkwind, füllen sich die Speicher wieder von selbst auf, um das Hausnetz zu speisen oder das E-Auto in der Garage aufzuladen. Octopus und Tesla verdienen bei all dem an der sogenannten Regelenergie, die bei Engpässen ins Gesamtnetz abgegeben wird. Diese wird von den Netzbetreibern fürstlich vergolten.

Ein Clou mehr: Auch die Kunden könnten demnächst ganz nebenbei als »Stromhändler« profitieren, ohne einen Finger krumm zu machen. Und genau darin sieht die Konkurrenz auch die größte Bedrohung durch Mitbewerber Musk. Ein entsprechendes System namens »Autobidder« soll Tesla in Australien bereits erfolgreich getestet haben. Dabei wird Strom eingekauft, in sogenannten Powerwalls – und selbst in vernetzten Autobatterien – gespeichert, wenn er billig zu haben ist, und bei steigenden Preisen wieder veräußert. All dies wird gemanagt von künstlicher Intelligenz, die selbstredend mit jedem Deal dazulernt. Für Analyst Dorsheimer ist es nur eine Frage der Zeit, bis Tesla damit »den weiteren Billionenmarkt von Stromerzeugung und Speicherung angreifen und erobern« werde.

Dafür spricht auch die Marktmacht, die Musk in anderen Bereichen schon innehat und die er über seine Produktpalette integriert. Wer hierzulande an seinem virtuellen Kraftwerk teilhaben will, benötigt dazu eine von Tesla vertriebene Solaranlage etwa auf dem Hausdach sowie die passende »Powerwall 2«. Nur im Verbund damit ist der Ökostromtarif zum »smarten« Preis zu bekommen. Noch gewinnbringender ist das Ganze natürlich mit einem Elektromobil von Tesla. Im Vereinigten Königreich macht sich das gleich mal mit drei Cent weniger pro Kilowattstunde bezahlt. Und bezieht man auch noch das satellitengestützte Internet im Rahmen von Musks Starlink-Projekt, könnten vielleicht ja sogar weitere Rabatte winken.

Das schwant auch dem Experten für Energiewirtschaft Klaus Kreutzer: »Wenn das Unternehmen anfängt, große Bündelpakete zu schnüren, wird es zu einem ernstzunehmenden Spieler auf dem Strommarkt«, befand er im Handelsblatt. So ließen sich etwa Kauf- und Leasingverträge für E-Autos mit Speicherung und Solaranlagen, aber eben auch mit Stromverträgen kombinieren. »An so einen Kunden kommen die etablierten Versorger nicht mehr ran«, so Kreutzer. Überdies droht Tesla andere Firmen, die sich schon auf dem Feld »intelligenter Stromnetze« versuchen, mit seiner Übermacht über kurz oder lang zu verdrängen. In Deutschland sind das die Unternehmen Lichtblick und Sonnen. Letzteres hat nach eigenen Angaben Hunderttausende »Schwarmbatterien« unter Vertrag. Die Schattenseite des Erfolgs: 2019 wurde Sonnen vom Mineralölriesen Shell übernommen.