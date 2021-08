Erklärung der DKP zum Abstimmungsverhalten der Linksfraktion

imago images/Metodi Popow Fraktionsreihen der Linkspartei im Bundestag

In einer Erklärung der DKP zum Abstimmungsverhalten der Linkspartei im Bundestag zum Afghanistan-Einsatz heißt es:

Nun ist es also passiert. Die Fraktion der Partei Die Linke hat einen Kampfeinsatz der Bundeswehr im Ausland nicht einheitlich abgelehnt. Ein Teil der Abgeordneten stimmte dem Einsatz zu, ein Teil enthielt sich. Nur sieben, knapp über zehn Prozent der Mitglieder der Fraktion, blieben konsequent.

Der Einsatz der Bundeswehr am Flughafen in Kabul und vermutlich an weiteren Orten in Afghanistan ist ein bewaffneter Kampfeinsatz. Das ist eindeutig. Eindeutig ist auch, dass es sich dabei nicht um einen Auftrag der Vereinten Nationen handelt.

»Aber ›wir‹ müssen doch diejenigen rausholen, die ›uns‹ geholfen haben« – da ist wieder das »Wir«, das Friedenskräfte ins Boot des Imperialismus holt. Das »Wir«, das vergessen machen soll, was und wer die Situation in Afghanistan verursacht hat. Das »Wir«, das sagt, lass uns die Völkerrechtswidrigkeit des Einsatzes vergessen. Vergessen soll der Satz von der Verteidigung »unserer« Freiheit am Hindukusch sein, der offen den imperialistischen Anspruch des Einsatzes bekennt.

Das Verhalten der Linksfraktion war kein Ausrutscher. Es war die Besiegelung des Abschieds von ihrer Rolle als parlamentarischer Arm der Friedensbewegung – nicht mehr und nicht weniger.

Die herrschende Klasse beobachtet das interessiert. So fragte ein Kommentator in der FAZ: »Politisch ein bisschen interessant wird noch, ob die Linke-Fraktion, die bislang jede Krisenintervention abgelehnt hat, dem aktuellen Einsatz der Bundeswehr diese Woche im Bundestag zustimmt« – jetzt hat er die Antwort.

Wir auch: Die DKP bleibt 100-Prozent-Antikriegspartei, wir sagen Frieden mit Russland und China, Raus aus der NATO.

Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, kritisierte am Donnerstag einen »Neustart« beim Sondereinsatzkommando (SEK):

Wenig überraschend ist für mich der von (hessischen, jW) Innenminister (Peter) Beuth angekündigte sogenannte »Neustart« beim SEK. Er ist weder grundlegend noch richtungsweisend. Eine organisatorische Angliederung an die Bereitschaftspolizei wird dem weiteren Eigenleben in der SEK-Einheit nichts entgegensetzen. Bisher waren die Räume des SEK SÜD im Frankfurter Polizeipräsidium angesiedelt – also keinesfalls im luftleeren Raum, sondern in einer der Herzkammern der hessischen Polizei, wo über Jahre nicht aufgefallen sein soll, welches bedenkliche Eigenleben sich dort entwickelte.

Die Mitglieder der Expertenkommission sind zudem ausschließlich polizeiinterne Personen. Die Hinzuziehung von lediglich einem Experten, der nicht aus dem Polizeiapparat stammt, ist bildlich für die Ernsthaftigkeit der Aufarbeitung. Auch die von Beuth behauptete Reflexion und Aufarbeitung im SEK ist ein Luftschuss, da die betreffende Einheit bereits aufgelöst worden ist.

Beuth erklärt, die Zentralisierung für Ausbildung, Beschaffung, Training und Nachwuchsrekrutierung würde sich positiv auswirken. Dass keine Maßnahmen wie gesellschaftliche Weiterbildung, Mediation und psychologische Betreuung im Vordergrund stehen oder sogar ausbleiben, macht deutlich, dass diese Umstrukturierung nichts Wesentliches verändern wird. Der Versuch des Innenministers, die Zentralisierung der Spezialeinheiten als Kampf gegen rassistische und menschenverachtende Haltungen zu verkaufen, ist schlicht peinlich und verdeutlicht seine Hilf- und Ratlosigkeit. Beuth ist und bleibt erwiesenermaßen eine Fehlbesetzung.