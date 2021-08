Charleston-Attentäter: Todesstrafe bestätigt

Washington. Ein US-Berufungsgericht hat am Mittwoch das Todesurteil gegen den Attentäter von Charleston bestätigt, der 2015 in einer US-Kirche neun Schwarze aus rassistischen Motiven getötet hatte. Der damals 21 Jahre alte Dylann Roof »ermordete die Afroamerikaner in ihrer Kirche während ihres Gottesdienstes. Sie hatten ihn willkommen geheißen, er hat sie abgeschlachtet«, hieß es in der Entscheidung des Gerichts. Roof, ein bekennender Anhänger des Ku-Klux-Klans, wurde von einem Bundesgericht in 33 Anklagepunkten schuldig gesprochen und im Januar 2017 zum Tode verurteilt. Im Prozess hatte er keine Reue gezeigt. (AFP/jW)