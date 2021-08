Verrutschte Maßstäbe

Boris Roessler/dpa CDU-Innenminister Peter Beuth (r.) löste das SEK wegen Neonazi-Chats auf (Frankfurt am Main, 8.9.2017)

Man fühle sich »verfolgt und stigmatisiert«. Von in Chats ausgetauschten Hakenkreuzen und Hitler-Bildern habe man nichts mitbekommen, aber das sei sicher »satirisch-lustig« gemeint gewesen. Mit solchen Einlassungen versuchten drei frühere Angehörige des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in Frankfurt am Main, das der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) nach Bekanntwerden rechter Gruppenchats im Juni aufgelöst hatte, sich vor einer Woche im HR-Fernsehen zu rechtfertigen. Dass bei der Einheit einiges mehr im argen lag, als diese Ausflüchte nahelegen, macht die Analyse deutlich, die der von Beuth Mitte Juni einberufene, 14köpfige Expertenstab am Donnerstag in Wiesbaden nach zehnwöchiger Arbeit vorstellte.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Auflösung des SEK »unumgänglich« gewesen sei, betonte der Minister laut einer Mitteilung seines Ressorts vom Donnerstag. »Über die Beteiligung in möglicherweise strafrechtlich relevanten Gruppenchats hinaus« habe sich die Einheit »insgesamt von der Gesamtorganisation abgekoppelt und ein von übersteigertem Korpsgeist geprägtes Eigenleben entwickelt, das für eine Polizeieinheit nicht tolerierbar ist«, so Beuth. Es habe wenig Raum gegeben für kritische Selbstreflexion, »statt dessen wurde eine ungesunde Selbsterhöhung gelebt«.

Ausgangspunkt für die Arbeit des Stabes waren Ermittlungen unter anderem wegen Volksverhetzung gegen zunächst 18 aktive SEK-Beamte, die an den Chats beteiligt waren. Andreas Röhrig, kommissarischer Präsident des hessischen Landeskriminalamtes (LKA), berichtete, das Gremium habe die Chatverläufe, die vor allem von 2016 und 2017 stammten, »gewissenhaft« geprüft. Der überwiegende Teil sei strafrechtlich nicht relevant. Bei den Ermittlungen gehe es zwar um »vergleichsweise wenige Inhalte«, diese müssten aber »bei jedem Polizisten die Alarmglocken schrillen lassen«, so Röhrig: »Es wurden Bilder mit Hakenkreuzen und Adolf Hitler verschickt, Menschen aufgrund von Behinderungen, ihrer Herkunft oder Hautfarbe diffamiert und Frauen in entwürdigender Weise verunglimpft.« Bei der Einheit seien »Wertemaßstäbe verrutscht«, erklärte der LKA-Chef. Eine solche »Verrohung«, wie sie in dem SEK zu beobachten gewesen sei, könne in der Polizei nicht geduldet werden. »Kein Einsatzerfolg kann das jemals rechtfertigen«, sagte Röhrig.

Stefan Müller, Polizeipräsident des Präsidiums Westhessen und Leiter des Stabes, sagte, eine Reflexion der eigenen Haltung und Werte habe in der Einheit »offenkundig nicht anhand der Maßstäbe der hessischen Polizei, sondern auf Grundlage der im Kommando gelebten Normen« stattgefunden. Es habe an »Regulativen« gefehlt, um zu verhindern, dass sich eine »abgeschottete, unreflektierte und sich selbst glorifizierende Einheit entwickelt«. Das zeige auch die Art, in der das SEK seine Räume ausgestaltet habe. Diese hätten von einer »Selbstglorifizierung der eigenen Einheit und einem übersteigerten Eliteverständnis« gezeugt, sagte Müller und sprach von einer »Kombination mit eigens aufgestellten zweifelhaften Leitsätzen, unzähligen Patronenhülsen, Totenköpfen und anderen doppeldeutigen Symbolen wie dem Lambda-Buchstaben«. Die neurechte »Identitäre Bewegung« nutzt den griechischen Buchstaben für ihr Logo.

Der Stab erarbeitetet Empfehlungen zur Neustrukturierung des betroffenen Bereichs. Die hessischen Spezialeinsatzkommandos werden organisatorisch zu einem »SEK Hessen« zusammengeführt, das bei der Bereitschaftspolizei angesiedelt sein soll. Bis zur Umsetzung werde die Einheit in Frankfurt als SEK Süd »mit neuer Führungsstruktur und -kultur wieder im Einsatz sein«, versprach Beuth, und zwar bereits Ende August.

Mit Skepsis reagierte Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag. »Was Beuth heute als wegweisende Umstrukturierung verkauft, ist lediglich eine organisatorische Maßnahme«, sagte er am Donnerstag gegenüber jW. Der Minister brüste sich mit Reflexions- und Aufarbeitungsprozessen in einer längst aufgelösten Einheit. An seinem Führungsstil und der Skandalanfälligkeit seiner Polizeibehörde werde das nichts ändern. Statt Rassismus und Menschenverachtung »inhaltlich zu begegnen«, werde hier nur »die Fassade neu poliert«.