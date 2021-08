Streiks in Krankenhäusern: Verdi zieht positive Bilanz

Berlin. Verdi zieht eine positive Bilanz des mehrtägigen Warnstreiks bei den Krankenhäusern Charité, Vivantes sowie ihren Tochterunternehmen. »Die außerordentlich gute Beteiligung an den Arbeitsniederlegungen und Aktionen zeigt: Die Klinikbeschäftigten haben sich auch von den juristischen Winkelzügen der Vivantes-Spitze nicht einschüchtern lassen«, erklärte Meike Jäger, die bei Verdi Berlin-Brandenburg für das Gesundheitswesen zuständig ist, in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Am Mittwoch waren mehr als 2.000 Beschäftigte auf die Straße gegangen. Sie kämpfen für die Anwendung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) in den Servicegesellschaften sowie für einen Tarifvertrag zur Entlastung für die Klinikbeschäftigten. (jW)