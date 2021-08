Dutzende Verfahren gegen Coronatestzentren

Berlin. Bundesweit laufen offenbar derzeit mindestens 94 Ermittlungsverfahren gegen Betreiber privater Coronatestzentren. Fast immer gehe es um Falschabrechnungen, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung bei Justizministerien sowie Staatsanwaltschaften ergab. Die tatsächliche Zahl der Verfahren liege vermutlich höher, weil es aus einigen Ländern nur unvollständige Informationen gebe. In 60 Fällen werde in Berlin gegen Betreiber von Testzentren ermittelt. Dort gebe es als einzigem Bundesland eine flächendeckende Überprüfung der Teststellen durch die Ermittlungsbehörden. (AFP/jW)