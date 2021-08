Polen: Mehr als 3.000 versuchte Übertritte

Warschau. Während Polen den Bau eines Zauns an der Grenze zu Belarus vorantreibt, erreichen immer mehr Flüchtende die Region. Seit Anfang August habe es mehr als 3.000 versuchte Grenzüberquerungen gegeben, davon 71 allein am Mittwoch, teilte der polnische Grenzschutz am Donnerstag mit. Zuvor hatte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak auf Twitter mitgeteilt, dass Soldaten der polnischen Armee am Mittwoch nachmittag mit dem Bau des Zauns begonnen hätten. Vorrangig sollen diejenigen Grenzabschnitte befestigt werden, die über Land verlaufen. Dort, wo der Fluss Bug die beiden Länder trennt, will Warschau den Zaun später errichten. (dpa/jW)