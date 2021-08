Abkehr von Sieben-Tage-Inzidenz

Fabian Strauch/dpa Die Krankenhausgesellschaft warnt vor der Beurteilung der Pandemielage allein durch die Hospitalitätsrate

Verbände des Gesundheitswesens warnen davor, die Sieben-Tage-Inzidenz als zentrales Kriterium für die Coronapolitik zu kippen. Vom Streichen des 50er-Inzidenzwertes gehe ein kritisches Signal aus, bemerkte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Christian Karagiannidis, am Donnerstag gegenüber der Rheinischen Post. Auch bei einer veränderten Bedeutung dürfe der Inzidenzwert nicht aufgegeben werden. Bei der Einschätzung der Pandemielage plädierte der Mediziner für einen »Dreiklang aus Inzidenzen, Krankenhausfällen und Intensivbettenbelegung«. Ihm pflichtete Gerald Gaß, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, am Donnerstag bei. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland plädierte Gaß ebenfalls dafür, verschiedene Indikatoren nebeneinander qualitativ zu beurteilen.

Der Bundestag hatte am Mittwoch abend nach jW-Redaktionsschluss dem Antrag der Regierungsfraktionen zugestimmt, wonach bis zum 30. August das Infektionsschutzgesetz geändert werden soll. Künftig soll die Sieben-Tage-Inzidenz von Coronaneuinfektionen nicht mehr den Maßstab für Schutzmaßnahmen gegen das Virus darstellen. Demnach soll zur Einschätzung künftig die Hospitalisierungsrate herangezogen werden, also die Zahl der sich wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in Behandlung befindlichen Patienten. Begründet wurde dies mit dem Fortschritt bei Coronaschutzimpfungen in der Bevölkerung.

Das Parlament verabschiedete zudem eine Verlängerung der »epidemischen Lage von nationaler Tragweite« von maximal drei Monaten. Der Antrag der Regierungskoalition wollte auf die weiterhin stark wachsende Zahl von Infektionen reagieren. Damit sei eine »ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland« verbunden, wie der Bundestag auf seiner Internetseite mitteilte. Die Gefahr müsse reduziert und eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden. 325 Abgeordnete hatten zugunsten des Regierungsantrags gestimmt, 253 Parlamentarier votierten dagegen, fünf enthielten sich. Die Sonderlage gilt somit zunächst bis Ende November und läuft bei Ausbleiben einer erneuten Bestätigung durch das Parlament aus. (dpa/jW)