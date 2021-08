Auch im Ural brennt es

Alexey Malgavko/REUTERS

Neben den riesigen Waldbränden in Sibirien sind nun auch in Zentralrussland mehrere Feuer ausgebrochen. In der Uralregion Swerdlowsk kämpfen Feuerwehr und Freiwillige gegen 15 Waldbrände, wie das Katastrophenschutzministerium bereits am Mittwoch mitteilte. In der Region herrscht wegen einer Hitzewelle die höchste Waldbrandgefahr. Ein Feuer wütete auf beiden Seiten der Fernstraße von der Regionalhauptstadt Jekaterinburg in die Stadt Perm (Bild). Die Straße musste Berichten zufolge zeitweise gesperrt werden. (AFP/jW)