picture alliance / Roth Humor ist, wenn man trotzdem lacht: Primoz Roglic liegt auch mal flach in der Kurve

Auf der Iberischen Halbinsel wurde bei der Vuelta a España inzwischen gut die Hälfte des Rennens absolviert. Im Kampf um den Gesamtsieg und das Maillot Rojo läuft alles auf den erwarteten Ausgang hinaus. Der Favorit Primoz Roglic dominiert bisher nach Belieben. Mit seiner Mannschaft Jumbo Visma hat der Slowene zudem eine Truppe von großartigen Rennfahrern um sich, die allesamt in vielen anderen Teams keine Helfer, sondern Kapitäne wären.

Aktuell trägt Roglic zwar nicht das rote Führungstrikot, hat jedoch inzwischen sukzessive Vorsprung auf seine ärgsten Kontrahenten herausgefahren. Lediglich der Spanier Enric Mas (Movistar) befindet sich im Gesamtklassement mit einer knappen halben Minute Rückstand noch in Schlagdistanz. ­Roglics individuelle Stärken im Gebirge und beim Zeitfahren lassen erahnen, dass gegen ihn kein Kraut gewachsen scheint.

Außer er schlägt sich selbst. Denn im Laufe dieser Saison musste der Slowene bereits zweimal renommierte Rennen wegen Stürzen beenden. Bei Paris–Nizza im Frühjahr galt es auf der letzten Etappe, souverän in Führung liegend, nur noch ins Ziel zu kommen. Das misslang gehörig. Zweimal legte es ihn hin. Roglic verlor viel Zeit und verpasste sogar noch eine Plazierung unter den besten zehn. Es folgte die Tour de France, wo er bereits in der ersten Woche wegen heftiger Blessuren nach einem Sturz das Rennen aufgab. Auch bei der Vuelta kam es nun, wie es kommen musste. Glücklicherweise ohne nachhaltige Konsequenzen. Auf der Abfahrt des einzigen nennenswerten Anstieges während der 10. Etappe am Dienstag, rutschte Roglic in einer Kurve weg, rappelte sich im Schotter auf, richtete die Schaltung, stieg wieder aufs Rad und blieb offensichtlich unverletzt. Seine Reaktion im Ziel: »Ich sollte in Ordnung sein, ich bin einfach ausgerutscht. Das war ein bisschen Action, oder? Ohne Risiko kein Ruhm.«

Nicht so glimpflich ging es für Altmeister Alejandro Valverde aus. Ihm passierte das gleiche Missgeschick bereits auf der 7. Etappe, nachdem er ein kleines Schlagloch übersehen und die Kontrolle über seine Rennmaschine verloren hatte. Der Spanier knallte hart auf den Asphalt, schleuderte unter einer Leitplanke hindurch von der Straße und stürzte einen kleinen Abhang hinunter. Valverde konnte von einem Teamkollegen wieder auf die Straße gezogen werden, konnte das Rennen aber nicht wieder aufzunehmen. Offenbar hatte er sich schwer an der Schulter verletzt. Unter Tränen der Enttäuschung, mutmaßlich mit einem Schlüsselbeinbruch, musste der 41jährige »seine« Rundfahrt schließlich aufgeben.

Vom Sturzpech und anderen Malheuren wurde der Schweizer Gino Mäder (Bahrain Victorious) bisher verschont. Er fährt eine starke Spanienrundfahrt und sammelt dadurch weiter fleißig für den Umweltschutz. Der Betrag nähert sich inzwischen der 2.000 Euro-Marke. Das sportliche Bergfest der Vuelta – das abschließende Zeitfahren über 34 Kilometer sowie die vorentscheidenden Kletterpartien – steht noch aus. Entscheidend werden in der Endphase ganz sicher zwei aufeinander folgende Renntage in den asturischen Bergen. Nachdem mit der 17. Etappe am 1. September der mythische Anstieg zum Ziel an den Lagos de Covadonga den Fahrern alles abverlangen wird, müssen sie beim 18. Abschnitt mit dem 15 Kilometer langen, im Schnitt zehn Prozent steilen Schlussanstieg zum 1.770 Meter hohen Altu d'El Gamoniteiru ein wahres Bergungeheuer bezwingen. Es ist mit einer außerordentlich aufregenden und spektakulären Finalwoche zu rechnen.