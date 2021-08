Lizenz verweigert

imago/ITAR-TASS In der BRD unerwünscht: RT hat mit der Etablierung eines deutschsprachigen Kanals heftig zu kämpfen

Wenn zwei das gleiche tun, ist das noch lange nicht dasselbe, heißt ein Sprichwort. Dass die USA mit zig Millionen Dollar nach Kuba ausstrahlende Propagandasender finanzieren, die für einen Umsturz auf der Karibikinsel trommeln, wird von bürgerlichen Medien und Politikern hierzulande gern übersehen. Wenn Russland versucht, über den 2005 gegründeten Fernsehsender RT (bis 2009 Russia Today) seine Sichtweise der Dinge zu verbreiten, wird das dagegen ständig skandalisiert: Hier werde gezielt Desinformation betrieben, um in »westlichen Demokratien« Verwirrung zu stiften. Kein Wunder also, dass die Bundesregierung offenbar derzeit versucht, den Start eines deutschsprachigen Fernsehkanals von RT zu verhindern oder zumindest zu behindern, und dabei auch Nachrichtendienste ihre Hand im Spiel haben.

Bisher präsentierte RT Beiträge in deutscher Sprache über seinen Ableger RT DE (bis 2020 RT Deutsch), und das auf der eigenen Website, auf Youtube und in anderen sozialen Medien. Die inhaltliche Ausrichtung mancher Beiträge lässt sich durchaus kritisieren. So stellt RT DE aktuell den Sinn von Impfungen gegen Covid-19 in Frage. Solche Ansichten sind aber auch auf vielen anderen Portalen zu lesen, ohne dass die Behörden den Betreibern Steine in den Weg legen. Genau das tun sie aber offenbar in der Causa RT DE.

Mitte Juni hatte der Sender in Luxemburg die Erteilung einer europäischen Sendelizenz für einen TV-Kanal unter dem vorläufigen Namen »RT auf Deutsch« beantragt – um die hierzulande zuständige Medienanstalt Berlin-Brandenburg zu umgehen, wie spekuliert wurde. Der Antrag wurde abgelehnt. Zuvor hatten sich nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung Beamte der luxemburgischen Medienaufsicht mit Vertretern deutscher Stellen besprochen, darunter Mitarbeiter der im Bundeskanzleramt angesiedelten Beauftragten für Kultur und Medien, Monika Grütters. Am Gespräch seien auch der Verfassungsschutz und der luxemburgische Geheimdienst SREL beteiligt gewesen.

Auf Anfrage von jW verwies ­Céline Flammang von der Abteilung für Medien, Telekommunikation und Digitale Agenda des luxemburgischen Staatsministeriums auf die europäische Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD). Man sei nicht zuständig für das TV-Programm »RT auf Deutsch«, weil der Anbieter seinen Sitz in der BRD unterhalte und »ein wesentlicher Teil des mit der Bereitstellung des audiovisuellen Mediendienstes betrauten Personals in Berlin tätig ist«. Daher unterliege das Programm »der Rechtshoheit der Bundesrepublik Deutschland«, so Flammang. Mit deutschen Behörden habe man sich in Verbindung gesetzt, um »eine rechtsgetreue Anwendung der AVMD-Richtlinie zu gewährleisten«. Auf die Frage, warum Nachrichtendienste am Gespräch teilnahmen, ging die Sprecherin nicht ein.

Der Vorgang schaffte es sogar in die Pressekonferenz des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin und der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am vergangenen Freitag bei Merkels Staatsbesuch in Russland. Auf die Frage eines Journalisten von RT, warum denn die deutsche Regierung auf Luxemburg Druck ausgeübt habe, erwiderte Merkel: »Was RT anbelangt, so hat Deutschland – das haben wir Ihnen auch schon des öfteren gesagt – keinerlei Druck auf Luxemburg ausgeübt.« Auch die Entscheidung über die Zulassung in Deutschland würde »unabhängig von der Bundesregierung, aber auch von den Landesregierungen« getroffen.

Mit triumphalem Unterton berichtete tagesschau.de am 16. August über die Probleme von RT bei der Etablierung eines deutschsprachigen Kanals. In dem Beitrag wurde darauf verwiesen, dass die Medienanstalt Berlin-Brandenburg Antragsteller unter anderem auf »Staatsferne« prüfen müsse, wie es der Rundfunkstaatsvertrag vorsehe. Die sei bei RT aber nicht gegeben. RT DE konterte das am Sonnabend mit dem Hinweis, dass von Staatsferne beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch keine Rede sein könne und sprach von der »absurden Konstruktion namens Anstalt öffentlichen Rechts«. Auf jW-Anfrage teilte die Pressestelle von RT in Russland mit, die Rechtsabteilung prüfe derzeit die Entscheidung aus Luxemburg, um über ein »angemessenes Vorgehen entscheiden zu können«. In der Zwischenzeit werde man das »wachsende deutschsprachige Publikum wie in den vergangenen sieben Jahren weiter mit Neuigkeiten und Meinungen versorgen, die die Medienlandschaft komplettieren«.