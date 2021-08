Jean-Luc Nancy verstorben

Der französische Philosoph Jean-Luc Nancy verstarb nach Angaben der regionalen Tageszeitung Dernières Nouvelles d’Alsace am Montag im Alter von 81 Jahren in Strasbourg. An der dortigen Marc-Bloch-Universität hatte er seit den späten 60er Jahren Philosophie gelehrt. In der Nachfolge seines 2004 verstorbenen Kollegen Jacques Derrida galt Nancy als einer der produktivsten Denker in Frankreich. Von ihm sind seit den frühen 70er Jahren mehr als 50 Bücher erschienen. (jW)