Die wichtigste Arbeit

Cmichel67, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poet_Jack_Hirschman_07.jpg, Christopher Michel, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en »Das Wichtigste, das ich als Dichter getan habe, ist meine 45 Jahre währende Arbeit für die kommunistische Bewegung«: Jack Hirschman (1933–2021)

Am vorigen Mittwoch hat er noch im »Foreign Cinema« gelesen, doch am Sonntag starb der in New York City geboren und aus einer russisch-jüdischen Familie stammende Dichter, Übersetzer und linke Aktivist Jack Hirschman in San Francisco. Dort hatte er gelebt, seit er wegen des Aufrufs an seine Studenten, sich nicht in den Viet­namkrieg schicken zu lassen, von der Universität von Los Angeles verwiesen worden war. Promoviert hatte er über James Joyce. An der Uni unterrichtete er u. a. den späteren Sänger der Doors, Jim Morrison.

»Das Wichtigste, das ich als Dichter getan habe, ist meine 45 Jahre währende Arbeit für die kommunistische Bewegung sowie für die neue Klasse der Verarmten und Obdachlosen«, sagte Hirschman 2018 in einem Interview.

Jack Hirschman hat mehr als 100 Gedicht- und Essaybände verfasst, von denen vor allem die in Italien erschienenen »Arcanes« hervorzuheben sind. In den letzten Jahren wirkte Hirschman als Master Mind der Revolutionary Poets Brigade und Herausgeber von deren Anthologien. Er übersetzte Gedichte aus neun Sprachen ins Englische, darunter Stalins Jugendgedichte (»Joey: The Poems of Joseph Stalin«, 2001).

Auf deutsch (und zugleich in zwölf anderen Sprachen) erschien in der Edition Baes (Zirl & Wien) »Das sowjetische Ehrenmal Arkanum«, das nach unserem gemeinsamen Besuch des Treptower Ehrenmals entstand. 2011 war im selben Verlag der Band »Wer trägt Sorge« erschienen. Das Gedicht »The Young Arcane« schickte er mir im vergangenen Jahr zur Übersetzung, wie immer mit der Anrede »Caro Jürgen« und einem »sempre« zum Abschied.