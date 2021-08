Konzerne zu verschenken

imago/CommonLens Die Ausgestaltung der Erbschaftssteuer begünstigt Millionäre (Protest am 8.7.2016 vor dem Bundesrat)

Das Aufkommen aus der Erbschaftssteuer ist im vergangenen Jahr um fast ein Fünftel gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Vermögensübertragungen in Höhe von 84,4 Milliarden Euro sind demnach steuerlich veranlagt worden, ein Plus von 5,9 Prozent. Die größten Zuwächse gab es bei der Vererbung und der Schenkung von Grundstücken (plus 22,5 Prozent auf 32,6 Milliarden) sowie bei land- und forstwirtschaftlichem Vermögen mit einem Zuwachs von 35,8 Prozent. Letzteres macht allerdings mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro nur einen sehr kleinen Teil des gesamten erbschaftssteuerlich veranschlagten Vermögens aus. Einen satten Rückgang um 20,3 Prozent auf 15,6 Milliarden Euro gab es derweil beim Betriebsvermögen.

Insgesamt hat der Fiskus 2020 durch die Erbschaftssteuer laut den Daten des Bundesamtes 8,5 Milliarden Euro eingenommen. Im Vorjahr waren es noch 6,99 Milliarden. Allerdings schränkt die Behörde ein: Die Steuerstatistik kann keine Informationen über alle Vermögensübergänge geben, weil das Gros nicht der Steuer unterliegt. Wieviel Vermögen hierzulande pro Jahr tatsächlich innerfamiliär an die nächste Generation weitergegeben wird, weiß daher niemand genau. Schätzungen zufolge sind es 200 bis 400 Milliarden Euro. Doch die Erbschaftssteuer wurde im Rahmen mehrerer Reformen derart durchlöchert, dass sich vor allem bei der Weitergabe millionenschweren Betriebsvermögens stets eine Lücke findet, um die Steuer zu umgehen oder zumindest die Last arg zu reduzieren. Auch durch regelmäßige Schenkungen an den Nachwuchs kann der Fiskus recht unkompliziert außen vor gelassen werden.

Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigen, dass das Modell der Besteuerung von Erbschaften die ohnehin enorme Ungleichheit in der Vermögensverteilung weiter verschärft. So entfallen 14 Prozent der gesamten Erbschaftsmasse auf lediglich 0,08 Prozent der Erben. Ein Drittel des an die nächste Generation weitergegebenen Vermögens geht an nur 1,5 Prozent der Begünstigten. Eine gemeinsame Studie des DIW mit der Universität Vechta und dem Deutschen Zentrum für Altersfragen zeigt zudem, dass die Erbschaften im Spitzenbereich in den vergangenen 20 Jahren zwar immer größer geworden sind, das Steueraufkommen im Vergleich dazu aber nur sehr moderat steigt.

So trägt die Erbschaftssteuer dazu bei, dass die Zahl der Millionäre hierzulande selbst in Krisenzeiten weiter zunimmt – ähnlich dynamisch wie die Armutsquote und die öffentliche Verschuldung. Das galt schon während der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren ab 2007 und zeigt sich während der Coronakrise erneut: Laut dem im Juni veröffentlichten »World Wealth Report« der in Paris ansässigen Unternehmensberatung Capgemini gibt es in der BRD mittlerweile 1.535 Millionen Millionäre – ein Zuwachs um rund 70.000 Personen gegenüber dem Vorjahr.

Dank nicht oder kaum besteuerter Millionenerbschaften zählen immer mehr Kinder und Jugendliche zum erlauchten Kreis der leistungslos reich Gewordenen. Dabei handelt es sich größtenteils um Erben von Familienunternehmen, die frühzeitig überschrieben wurden, um damit die durch die Steuerreform 2009 aufgerissenen Schlupflöcher zu nutzen. Eine Untersuchung des DIW, die sich auf den Zeitraum 2011 bis 2014 bezieht, zeigt, dass von 144 Milliarden Euro, die in Form von Firmenübertragungen unbesteuert weitergegeben wurden, 37 Milliarden auf Minderjährige entfielen. 29,4 Milliarden davon gingen an 90 Kinder im Alter von unter 14 Jahren.

Das »Netzwerk Steuergerechtigkeit« fordert daher, die bestehenden Lücken zu schließen. Ein zentrales Problem sei die »massive Privilegierung der Erben von Betriebsvermögen«, heißt es auf einer Kampagnenwebsite. Denn die ganz großen Vermögen lägen »überwiegend in Form von Betriebsvermögen vor«, das steuerlich begünstigt werde. Dazu zählten etwa auch große Aktienpakete und Immobilienvermögen, beispielsweise in Form von Wohnungsgesellschaften. »Solche Vermögen können bis zu einem Wert von 26 Millionen Euro steuerfrei geerbt werden und werden auch darüber hinaus nur stark ermäßigt besteuert«, erläutert die Organisation. Zusätzlich erlaubten »vorzeitige Schenkungen in vielen Fällen eine Minderung bis hin zur gänzlichen Umgehung der Erbschaftssteuer«. In der Tat überschreitet die Summe des jährlich an den Nachwuchs verschenkten Vermögens mittlerweile jene des vererbten.

Eine entsprechende Reform steht bis auf weiteres jedoch nicht auf der politischen Agenda. Das dürfte sich auch nach der Wahl nicht ändern: CDU/CSU und FDP stemmen sich offen gegen jegliche Form von Steuererhöhung, die AfD will die Besteuerung von Erbschaften ganz abschaffen. Grüne und SPD bleiben vage. Die Linke will laut Wahlprogramm große Erbschaften höher besteuern und das jährliche Aufkommen um acht bis zehn Milliarden Euro erhöhen.