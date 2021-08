Gaza: Gewalt an Grenze endet tödlich

Gaza. Ein 32jähriger Palästinenser ist nach Zusammenstößen mit der israelischen Armee gestorben. Wie das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Mittwoch mitteilte, erlag der Mann fünf Tage nach dem Vorfall seinen Verletzungen. Für den Nachmittag desselben Tages wurde zu neuen Kundgebungen gegen die israelische Blockade Gazas an der Grenze des Palästinensergebiets aufgerufen. Bei den Auseinandersetzungen am Sonnabend war nach Angaben der Hamas auch ein 13jähriger palästinensischer Junge verletzt worden. Er habe einen Kopfschuss erlitten und befinde sich nach wie vor in Lebensgefahr. Die israelische Armee erklärte, sie habe mit Waffen auf palästinensische »Randalierer« reagiert, die Sprengkörper über den Grenzzaun geworfen hätten. (dpa/jW)