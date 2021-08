Streit vorprogrammiert

REUTERS/Kevin Lamarque Auch die Regierung Biden schiebt weiter Menschen ab. Demonstration von Flüchtlingsaktivisten am 28. April in Washington

Für US-Präsident Joseph Biden bedeutet das Urteil die nächste herbe Niederlage – zumindest laut mehrerer US-Medien. Am Dienstag (Ortszeit) hat das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten angeordnet, dass die Regierung des Demokraten sich »aufrichtig bemühen« müsse, das Programm »Remain in Mexico« (Bleibt in Mexiko) wieder zu starten. Das würde für Zehntausende Asylsuchende aus Mittelamerika und Mexiko bedeuten, dass sie südlich der Grenze auf einen Entscheid über ihren Antrag warten müssten und nicht in die USA einreisen dürften.

Ursprünglich waren die »Protokolle zum Schutz von Migranten« – so der offizielle Name – von Donald Trump im Januar 2019 eingeführt worden. Biden wandte sich rasch nach seinem Amtsantritt im Januar dieses Jahres von der Politik seines Vorgängers ab. In der vergangenen Woche ordnete ein Bundesbezirksrichter in Texas nach einer Klage der republikanisch regierten Bundesstaaten Texas und Missouri jedoch die Wiederaufnahme des Programms an. Sowohl er als auch ein Berufungsgericht lehnten den Antrag der Biden-Regierung ab, diese Entscheidung auszusetzen. Das Urteil vom Dienstag begründete das Oberste Gericht damit, die Regierung habe nicht erfolgreich aufzeigen können, dass das Memorandum der »›Protokolle zum Schutz von Migranten‹ nicht willkürlich und launisch« gewesen sei.

Washington hatte zuvor argumentiert, die Wiederaufnahme des Programms werde »zu irreparablem Schaden« führen. Nicht damit gemeint waren die Gefahren für Asylsuchende, die teils monatelang in nordmexikanischen Grenzstädten ausharren müssen, bis ihre Anträge bearbeitet werden, und dort unter anderem Armut oder Gewalt durch Drogenbanden ausgeliefert sind. Vielmehr geht es um die Beziehungen zum südlichen Nachbarn Mexiko. So heißt es im Antrag der Regierung beim Obersten Gericht, eine abrupte Wiedereinführung des Programms »würde die Beziehungen der Vereinigten Staaten zu wichtigen regionalen Partnern beeinträchtigen«, was zu einer »diplomatischen Krise« führen könne.

Tatsächlich äußerte die mexikanische Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador seit Einführung des Programms immer wieder Kritik an der Rückführung Geflüchteter. Hinzu kommt: Die Zahl der vor allem aus Zentralamerika vor Gewalt, Armut und Naturkatastrophen in Richtung Norden fliehenden Menschen hat in den vergangenen Monaten kontinuierlich zugenommen. Allein im Juli griff die US-Grenzbehörde CBP nach eigenen Angaben mehr als 200.000 Menschen an der Südgrenze auf – so viele wie seit März 2000 nicht mehr.

Angetrieben durch den Druck aus Washington verstärkte Mexiko in den vergangenen Jahren die Bekämpfung der Migrationsbewegungen, unter anderem Tausende Nationalgardisten sind an den Grenzen des Landes im Einsatz. Am 15. August meldete Reuters zudem, dass die mexikanische Regierung mit rund 100 Flügen ungefähr 13.000 Geflüchtete aus Städten im Norden des Landes an die Grenze zum südlichen Nachbarn Guatemala gebracht habe.

Am Dienstag veröffentlichten mehr als 70 Menschenrechtsorganisationen aus Mexiko und den USA einen offenen Brief an López Obrador. Darin wird der mexikanische Präsident dazu aufgerufen, die Wiederaufnahme der »Remain in Mexico«-Politik zu verhindern, da diese »unüberwindbare Hindernisse für ein ordnungsgemäßes Verfahren« bedeute und Schutzsuchenden »extrem schadet«. Während Washington an entsprechende Gerichtsurteile gebunden sei, stehe seiner Regierung offen, die menschenfeindliche Politik nicht mitzutragen.

Ohnehin werden seit Beginn der Coronapandemie mit Verweis auf den Seuchenschutz praktisch alle Asylsuchenden an der US-Grenze abgewiesen. Eine entsprechende Anordnung wurde erst Anfang August von der Gesundheitsbehörde CDC verlängert. Am Mittwoch der vergangenen Woche und damit vor den diesbezüglichen Gerichtsurteilen berichtete Vice mit Verweis auf eine nicht namentlich genannte Quelle, die US-Regierung erwäge angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen die Wiederaufnahme der »Protokolle zum Schutz der Migranten«. Am 9. September ist ein Treffen von Regierungsfunktionären der USA und Mexikos in Washington geplant. Sollte es dabei eigentlich vor allem um Wirtschaftsthemen gehen, dürfte nun das Thema Migration ganz oben auf der Tagesordnung stehen.