Bundestag berät Flutfolgen

C. Hardt / Future Image / imago images Der Wiederaufbau dürfte Jahre dauern: Flutschäden im nordrhein-westfälischen Stolberg (3.8.2021)

Erstmals seit der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Mitte Juli befasste sich der Bundestag am Mittwoch mit den Folgen. Die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD brachten einen Gesetzentwurf zur Einrichtung eines Sondervermögens »Aufbauhilfe 2021« von bis zu 30 Milliarden Euro ein. Sie wollen auch die Pflicht für Betroffene, Insolvenzanträge stellen zu müssen, aussetzen. Der Vorstoß sollte im Anschluss an die erste Beratung im Plenum an den federführenden Haushaltsausschuss überwiesen werden, hieß es auf der Internetseite des Bundestags.

Einzelne Regionen blicken derweil einer kalten Jahreszeit ohne Heizung entgegen. So werden noch im Oktober in Bad Neuenahr-Ahrweiler mehr als 3.500 Netzanschlüsse kein Erdgas haben, wie der SWR am Mittwoch unter Berufung auf die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) berichtete. EVM-Vorstandschef Josef Rönz sprach demnach von dem größten Schadensereignis in der Geschichte des Unternehmens nach dem Zweiten Weltkrieg: 133 Kilometer Erdgasleitungen, 8.500 Gaszähler, 3.400 Hausdruckregler, 7.220 der rund 8.000 Netzanschlüsse sowie 31 Gasdruckregel- und Messanlagen seien beschädigt oder zerstört worden.

Mit Blick auf den Gesamtschaden haben die Versicherungen mittlerweile ihre Schätzung deutlich angehoben. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) rechne jetzt mit Versicherungsschäden von rund sieben Milliarden Euro, wie Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen am Mittwoch mitteilte. Bislang war der Verband von 4,5 bis 5,5 Milliarden Euro ausgegangen.

Der Bundestag stimmte zudem noch über das Fortbestehen der »epidemischen Lage von nationaler Tragweite« ab, die Bedingung für diverse Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie in der BRD. Die Regierungskoalition wollte die »epidemische Lage« für maximal drei weitere Monate beibehalten. Zudem sollte das Infektionsschutzgesetz geändert werden, so dass künftig die Zahl der coronabedingten Krankenhausaufenthalte eine zentrale Rolle bei der Abwägung von Maßnahmen spielt. »Aufgrund des Impffortschritts« sei die Sieben-Tage-Inzidenz »nicht mehr zentraler Maßstab«, heißt in der Beschlussvorlage, über die am Mittwoch nachmittag abgestimmt werden sollte. (dpa/AFP/jW)