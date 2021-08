Militäreinsatz genehmigt

Marijan Murat dpa/lsw 20 Jahre lang forderte Die Linke den Abzug (Ostermarsch 2010, Stuttgart). Am Mittwoch billigte sie erstmals durch mehrheitliche Enthaltung einen Kampfeinsatz der Bundeswehr – in Afghanistan

Das meistgebrauchte Wort in der Sondersitzung des Bundestages am Mittwoch war das Wort »Bilder«. Hauptpunkt war die Debatte über das nachträgliche Mandat für einen Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Alle Rednerinnen und Redner mit Ausnahme der AfD, die nur »Deutsche« und wenige Ortskräfte ausfliegen lassen will, beriefen sich auf das, was vom Flughafen Kabul seit dem Sieg der Taliban in Afghanistan gesendet wird, also auf beim US-Militär »eingebettete« Berichte. Die Fernsehvideos wurden z. B. als »furchtbar« (Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, und Dietmar Bartsch, Die Linke), »schmerzhaft« (Christian Lindner, FDP) oder als »nicht auszuhalten« (Annalena Baerbock, Grüne) bezeichnet. Es folgten emotionale Bekenntnisse, die Lage der Bevölkerung in der afghanischen Hauptstadt und im Land spielte kaum eine Rolle. Von den durch den 20jährigen Krieg des Westens zu Tode gekommenen Einwohnern sprach allein Bartsch (nach Schätzungen waren es fast 250.000 Menschen). Rituell bedankten sich die Vertreter aller Parteien, auch der Linke-Fraktionsvorsitzende, bei der Bundeswehr. Das brachte ihm Zwischenrufe von Unionsabgeordneten ein, die in Wahlkampfstimmung der Linkspartei »Hass« aufs deutsche Militär vorwarfen.

Die Redner der CDU/CSU-Fraktion, aber insbesondere drei Rednerinnen der SPD (Gabriela Heinrich, Aydan Özoguz, Siemtje Möller) ergingen sich in Schönfärberei. Norbert Röttgen (CDU) entdeckte sogar einen »Sinn« des Krieges: »Entweder relativ freies Leben oder Herrschaft der Taliban.« Von solcher Weisheit gebläht, rief er der Linksfraktion zu: Stimme sie dem Evakuierungsmandat nicht zu, verweigere sie gemeinsam mit der AfD die Rettung von Menschenleben. Tiefer ging es an diesem Tag nicht.

Vor der Debatte gab die Kanzlerin eine Regierungserklärung ab. Angela Merkel sprach sich darin für Gespräche mit den Taliban über die Zeit nach dem Abzug der westlichen Truppen aus. Sie erwähnte nicht, dass seit 2017 miteinander gesprochen wird. Selbstlob fand sie dafür, dass es im Afghanistan-Krieg »keinen deutschen Sonderweg« wie in Libyen 2011 gegeben habe. Im übrigen sei »auch Gutes« erreicht worden. Als Maxime gab sie aus: »Soviel Erreichtes bewahren wie möglich.« Die Entwicklungszusammenarbeit solle fortgesetzt werden.

Bei der Entscheidung über eine frühe Evakuierung von Deutschen und Ortskräften habe die Bundesregierung vor einem Dilemma gestanden: Deren Abzug zusammen mit dem der Bundeswehr hätten einige als vorausschauend beurteilt, andere als Haltung abgelehnt, »mit der Menschen in Afghanistan im Stich gelassen« werden. Beide Sichtweisen seien berechtigt, nachträgliches Wissen sei »relativ mühelos«. Für den schnellen Zusammenbruch in Afghanistan machte Merkel die Einsatzkräfte des Landes und die politische Führung verantwortlich. Dass der gesamte Einsatz mit der Haltung der USA als militärisch Stärksten im Bündnis stehen und fallen werde, sei immer klar gewesen.

Annalena Baerbock erhob das von Merkel erwähnte Dilemma ins Philosophische: Außenpolitik sei »oft die Wahl zwischen Pest und Cholera«. Eine Entscheidung müsse aber getroffen werden. Der Einsatz der Grünen für imperialistische Kriege ist demnach Schicksal. So wurde es fast andächtig im Plenum.

Dem bewaffneten Einsatz zur militärischen Evakuierung aus Afghanistan stimmten in namentlicher Abstimmung 539 Abgeordnete zu, neun stimmten dagegen, 90 enthielten sich.