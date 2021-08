Der nächste David

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Lewandowski kann kommen: Der Bremer SV macht sich schon mal warm (23.8.2021)

Wenn man als Fußballtourist in der Hansestadt Bremen ein Spiel besuchen will, ist das Stadion am Panzenberg wohl nur die dritte Adresse. Hier kickt der Bremer Sportverein in der fünftklassigen Bremen-Liga. In grauer Vorzeit war der BSV allerdings sogar einmal die Nummer eins der Stadt.

Ursprünglich waren die inzwischen blau-weißen Fahnen des 1906 von Realschülern aus der Taufe gehobenen Bremer Ballspielvereins (BBV) rot und gelb. 1907 wurde nach dem Vorbild des Norddeutschen Fußballverbandes der Bund Bremer Fußballvereine gegründet. Dessen Premierensaison hatte es für die Kicker in sich. Nach einem packenden Finalspiel wurde der BBV zum ersten Meister gekürt. Mit der folgenden Teilnahme am Spielbetrieb des Norddeutschen Fußballverbands gewann man auch jenseits der Stadtgrenzen an Bekanntheit. Kritisch wurde es für die Fußballspieler vom rechten Weserrand, als sie sich nach dem Ersten Weltkrieg eine neue Heimspielstätte suchen mussten. Fündig wurde der Verein im Herzen Bremens mit einer Freifläche im Bürgerpark. Der Widerstand der Stadt machte zunächst einen Strich durch die Rechnung. Doch die trotzigen Spieler wurden kreativ. Mit Flugblattaktionen und Werbeveranstaltungen verschafften sie sich Unterstützung, die im Bremer Stadtrat nicht unbemerkt blieb. 1919 konnte der im darauffolgenden Jahr in Bremer Sportverein (BSV) umbenannte Klub umziehen.

Das Eröffnungsspiel des neuen Stadions am 1. August 1920 wurde vor 4.000 Zuschauern ausgetragen. Eine große Kulisse für den ehemaligen Arbeiterverein, der nun auch Publikum aus dem Bürgertum anziehen konnte. Es folgte ein Wandel in Ansehen und Image, der Bremer SV wurde vom Stadtteil- zum Stadtklub.

Mit der Machtübernahme der Nazis wurde es für den Verein ungemütlich. Die Faschisten erhoben Anspruch auf das zentral gelegene Stadion, welches fortan als Aufmarsch- und Paradiergelände der Wehrmacht fungieren sollte. Der Bremer SV wurde vor die Tür gesetzt. Eine neue Heimat fand man am rechten Weserufer im Stadtteil ­Walle, wo die Wurzeln des Klubs liegen. Zwar blieb das Bürgertum fortan den Spielen fern, die Arbeiterklasse erfreute sich dennoch am neuen Standort. Wer nah genug am Sportplatz wohnte, konnte aus den höheren Stockwerken auf den Sportplatz schauen. Teilweise war dies sogar nötig, wenn die Ränge wieder aus allen Nähten platzten und kein Stehplatz freiblieb. 1949 sorgten die Blau-Weißen für einen Überraschungserfolg. Als »graue Maus« der Regionalliga Nord gelang es ihnen, den heutigen Primus Werder Bremen in der Tabelle hinter sich zu lassen. Gesicherten Quellen zufolge lag das Zuschaueraufkommen bei sagenhaften 16.000 Zuschauern. Obwohl der Bremer SV immer solide Runden spielte, schaffte man es nie in die Amateurmeisterschaftsendrunden.

1963 folgte der nächste Umzug. Der BSV wechselte ins Stadion am Panzenberg, das bis heute seine Heimat geblieben ist. Im selben Jahr festigte der SV Werder seine bis heute andauernde Vormachtstellung. Für den BSV folgten Jahre in der Regionalliga, schließlich der Abstieg in die unteren Amateurklassen. Dennoch behielt man bis heute ein erfolgreiches Image. 2007 bekam es der Stadtteilklub allerdings mit den Granden des Norddeutschen Fußballverbands zu tun. Obwohl der BSV als Meister der Verbandsliga Bremen einen Aufstieg in die Oberliga Nord erstritten hatte, wurde der Lizenzantrag wegen der prekären Klubfinanzen abgelehnt.

Fünfmal wurde der Bremer SV zwischen 2014 und 2019 Meister der Bremen-Liga, doch der ganz große Wurf in der Aufstiegsrelegation gelang nie. Dafür soll es jetzt im DFB-Pokal klappen: Wenn Bayern München am Mittwoch zu Gast im Weserstadion ist, soll eine neue David-gegen-Goliath-Geschichte geschrieben werden. Der erste Termin musste aufgrund einer Covidinfektion eines Spielers verschoben werden, jetzt sind am Panzenberg aber alle bereit für die Pokalschlacht.