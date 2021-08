USA: Haftstrafe für »Proud Boys«-Chef

Washington. In den Vereinigten Staaten ist der Neonazi Enrique Tarrio am Montag wegen des Verbrennens eines »Black Lives Matter«-Banners zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in Washington verurteilte den Anführer der äußerst rechten Milizengruppierung »Proud Boys« am Montag zudem zu einer Geldstrafe von 1.000 Dollar (rund 850 Euro). Zusätzlich muss der 37jährige eine Entschädigung in Höhe von 347 Dollar an die Kirche zahlen, an der das Banner befestigt gewesen war. Bei einer Kundgebung zur Unterstützung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump am 12. Dezember hatte Tarrio das besagte Banner abgerissen und angezündet. Am 4. Januar wurde er festgenommen. Er wurde wegen Zerstörung von Privateigentum und Besitz von in Washington verbotenen Waffenmagazinen angeklagt. (AFP/jW)