Nachschlag: Schlacht um die Krim

Michael Gruber/BMEIA/APA/dpa Krim-Gipfel am 23. August 2021, Ukraine, Kiew

Die Krim lässt die Deutschen nicht los – auch nach einem verlorenen Weltkrieg nicht. So weit wie die fünf Wehrmachtsdivisionen, die die Halbinsel 1944 gegen die Rote Armee halten sollten, kamen sie danach allerdings nie wieder. Der Phantomschmerz jedoch ist geblieben. Susan Stewart von der Stiftung Wissenschaft und Politik, vom Deutschlandfunk als »Ukraine-Expertin« eingeführt, begrüßt es, dass Kiew »der von Russland annektierten Krim mit einer Konferenz zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen« will. Sie empfindet Präsident Selenskij allerdings als zu unstet – mit einem Meeting sei es längst nicht getan. Stewarts Vorschlag: Fortan müssten »regelmäßige Treffen stattfinden«. Ansonsten könnte die ukrainische Linie, die Krim als Hölle auf Erden unter russischem Stiefel zu schildern, spektakulär scheitern, denn auch Stewart muss einräumen: Russland investiert »Rekordsummen auf der Krim. Der Tourismusindustrie geht es nicht schlecht. Es ist nicht so, dass die Krim darbt und leidet.« (sc)