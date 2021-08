Mutter Courage

Der Bundesverband Schauspiel (BFFS) benennt seinen jährlichen Theaterpreis um. Künftig wird die Auszeichnung nach der Schauspielerin Therese Giehse (1898–1975) heißen. Sie sei eine der prägenden Persönlichkeiten des deutschsprachigen Theaters gewesen, teilte der Verband am Dienstag in Berlin mit. Gewürdigt werde damit auch ihr »mutiges Wirken und Leben als lesbische Schauspielerin in einem Jahrhundert voller Verwerfungen«. (dpa/jW)