Ein skrupelloses Unterfangen

imago images/Everett Collection Ihre Coolness und ihr Selbstbewusstsein waren ebenso ihr Markenzeichen wie ihre samtene Stimme: Aaliyah (16.1.1979–25.8.2001)

Genau 20 Jahre ist es her, dass Aaliyah die Dreharbeiten zum Video ihres Songs »Rock the Boat« abschloss. Noch am selben Abend, einen Tag früher als ursprünglich geplant, startete ein zweimotoriges Propellerflugzeug mit der Sängerin sowie sieben Mitgliedern ihres Teams vom Marsh Harbour Airport auf Abaco Island. Die Flugroute sollte von den Bahamas nach Miami führen. Doch die Cessna 402 mit der Flugnummer N8097W war hoffnungslos überladen. Sie stürzte sofort nach dem Start ab, alle Insassen starben. Es war der 25. August 2001, ein Samstag. Aaliyah Dana Haughton, geboren in Brooklyn, aufgewachsen in Detroit, war 22 Jahre alt. Eine bereits beeindruckende Musikerinnenkarriere fand mit diesem Unglück, das einfach zu vermeiden gewesen wäre, ein jähes Ende.

In den sieben Jahren ihrer kurzen Laufbahn hat Aaliyah über 20 Millionen Platten verkauft. Mit ihrer ersten Filmrolle in »Romeo Must Die« (Andrzej Bartkowiak, 2000) an der Seite von Jet Li wurde sie auch als Schauspielerin berühmt. Der Song »Try Again« aus dem Soundtrack wurde ihr erster Nummer-eins-Hit. Aaliyah war dabei, im Rekordtempo Superstarstatus zu erlangen. Der Jahrestag ihres tragischen Todes ist nicht der einzige Grund dafür, dass die Sängerin aktuell wieder in den Schlagzeilen auftaucht. Unlängst erschien ihr zweites Album »One in a Million« (1996) als erste von geplanten fünf Veröffentlichungen auf den Streamingplattformen. Seit ihrem Erscheinen vor 25 Jahren hat die Platte immerhin über acht Millionen Käufer gefunden. Ihre überfällige digitale Distribution wird nun quasi aus dem Nachlass endlich nachgeholt. Ihr drittes und letztes Album »Aaliyah«, das 2001 nur wenige Wochen vor ihrem Tod erschien, wird am 10. September neu aufgelegt. Zwei Kompilationen sollen am 8. Oktober folgen.

Avantgarde im Windschatten

Auf dem Cover von »One in a Million« ist Aaliyah mit dunkler Sonnenbrille zu sehen, ihr geglättetes, schwarzes Haar fällt über ein Auge, als wäre sie immer darum bemüht, ebenso viel von sich zurückzuhalten wie sie preiszugeben. Ihre Coolness und ihr Selbstbewusstsein wurde ebenso zu ihrem Markenzeichen wie ihre samtene Stimme, die sanft über vertrackte Beats hinwegglitt. »One in a Million« trug unverkennbar die Handschrift von Timbaland und Missy Elliott, die der jungen Sängerin Songs auf den Leib schrieben – und mehr als das. Die stotternden Beats, die heute jeder kennt, brachten damals einen völlig neuen, futuristischen Sound hervor. Um die Jahrtausendwende entwickelte sich in Aaliyahs Windschatten eine R&B-Avantgarde und läutete eine musikalische Zeitenwende ein, deren Einfluss heute in Künstlerinnen wie Rihanna, Janelle Monáe oder Beyoncé fortlebt.

Ein Rechtestreit hatte die Freigabe von Aaliyahs Alben lange verhindert. Nur ihr erstes Album war per Streaming zu hören, weil es von R. Kellys Label Jive Records vertrieben wurde. Der Produzent R. Kelly, Interpret von Welthits wie »I Believe I Can Fly«, steht gerade in New York in einem Missbrauchsprozess vor Gericht, und auch Aaliyah spielt dabei eine Rolle. Vorgeworfen werden Kelly organisierte Kriminalität, Erpressung und sexuelle Ausbeutung von Kindern in acht Fällen. Laut der Anklage hat der heute 54jährige systematisch junge Mädchen für sexuelle Dienste »rekrutiert«. Seine Verteidiger vertreten dagegen die Position, dass diese Vorwürfe lediglich die gewöhnlichen Praktiken einer erfolgreichen Musikfirma widerspiegeln. Die frühen Jahre in Aaliyahs Karriere erscheinen dadurch in neuem Licht. R. Kelly lernte sie im Haus ihrer Eltern kennen, als sie zwölf war. Er hatte nicht nur 1994 ihr Debütalbum »Age ain’t Nothin’ but a Number« produziert, er heiratete die damals 15jährige auch heimlich am 31.8.1994 in Cook County, Illinois. Gefälschte Papiere wiesen Aaliyah als 18jährige aus – im Staat Illinois das Alter der Heiratsfähigkeit ohne elterliche Zustimmung. Die Ehe wurde ein Jahr später annulliert, doch die Musikerin wurde minderjährig mutmaßlich von Kelly missbraucht (»Age of consent« für das Eingehen sexueller Beziehungen ist in Illinois 17). Das Gericht wird darüber wohl in den nächsten drei bis vier Wochen befinden.

Noch mehr Schmerz

Aaliyahs Onkel Barry Hankerson, der als Gründer des Labels Blackground Records die Masterbänder ihrer Songs besitzt, hat kürzlich erklärt, dass ihr Katalog digital wiederveröffentlicht werde. Andere Teile der Familie, darunter ihre Mutter und Managerin Diane Haughton, wehren sich entschieden gegen dieses »skrupellose Unterfangen«. Unter dem Hashtag »# I Stand With Aaliyah« haben die Erben der Sängerin eine wortgewaltige Erklärung veröffentlicht: »Zwanzig Jahre lang haben wir hinter den Kulissen gekämpft und uns mit Täuschungsmanövern und nicht genehmigten Projekten geplagt«, heißt es in der Mitteilung. »Wir verstehen nicht, warum man uns mit solcher Hartnäckigkeit noch mehr Schmerz verursacht.« Man werde »ihr Erbe weiterhin verteidigen« und wende sich gegen »all die Personen, die aus Schatten aufgetaucht sind, um sich an Aaliyahs Lebenswerk zu bereichern«. Stellvertretend für viele macht der Streit deutlich, wie aus Künstlerinnen und Künstlern, die in den seltensten Fällen die Rechte an ihren Werken besitzen, weit über deren Tod hinaus Kapital geschlagen wird. Aaliyah-Fans wird das herzlich egal sein: Sie dürfen sich freuen, dass das Werk der Künstlerin nun auch digital zugänglich sein wird.