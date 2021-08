REUTERS/Henry Nicholls//File Photo Kapitalismus als Mangelwirtschaft: In London haben Konsumenten nicht mehr die Qual der Wahl

Die britische Wirtschaft funktioniert auf der Basis von Niedriglöhnen, langen Arbeitszeiten, unsicheren Arbeitsverhältnissen und Massenburnout. Wobei das mit dem »funktionieren« zunehmend dahingestellt scheint. So klagen viele Branchen über Schwierigkeiten, offene Stellen nachzubesetzen. Laut einem aktuellen Bericht der britischen Handelskammer vom Juli haben 70 Prozent aller Betriebe Probleme bei der Personalrekrutierung.

Besonders drastisch macht sich das derzeit in der Logistikbranche und hier insbesondere unter Lkw-Fahrern bemerkbar. Laut Branchenangaben fehlen auf der Insel 100.000 Fahrer. Eine wachsende Zahl von Lieferketten kann deshalb nur noch unzureichend bedient werden. Supermarktketten klagen über leere Regale, McDonald’s gehen inzwischen die Milchshakes aus, meldete dpa am Dienstag.

Die Gründe dafür sind vielschichtig. Zum einen ist die Branche überaltert. Laut in der Financial Times veröffentlichten Informationen sind 62 Prozent aller britischen Fahrer über 45 Jahre alt. Junge Leute wollen den Job nicht machen. Kein Wunder, denn die Arbeitszeiten betragen oft zwölf bis 15 Stunden am Tag. Angaben der britischen Statistikbehörde ONS zufolge sind außerdem die Löhne dramatisch eingebrochen. Verdienten im Jahr 2010 Lkw-Fahrer noch 51 Prozent dessen, was zum Beispiel Supermarktangestellte erhielten, waren es 2020 nur noch 27 Prozent. In einem »Fahrermanifest« klagt die Gewerkschaft Unite außerdem über weitere negative Faktoren wie zum Beispiel das Ausmaß der Überwachung und Kontrolle am Arbeitsplatz durch die Unternehmen oder den eklatanten Mangel an sanitären Anlagen auf den Parkplätzen.

In den vergangenen Jahren wurde der Personalmangel durch osteuropäische Arbeitskräfte ausgeglichen, die bereit waren, zu diesen Bedingungen zu schuften, um ihre Familien in den Herkunftsländern zu ernähren. Diese Gruppe, es soll sich laut Angaben des Branchenverbandes »Road Haulage Association« um 20.000 Fahrer handeln, ist mit dem »Brexit« und den damit verbundenen erschwerten Aufenthaltsbedingungen für Arbeiter aus dem EU-Ausland auf den britischen Inseln weitgehend weggefallen. Auch die seit dem »Brexit« fällige, mit bürokratischem Aufwand verbundene Beschaffung von Zoll- und Einfuhrpapieren führt dazu, dass immer weniger Fahrer vom europäischen Festland die Reise auf die Insel unternehmen.

Die britische Regierung versucht mit verschiedenen Methoden gegenzusteuern. So könnte laut einem Bericht des Daily Telegraph demnächst das Militär mobilisiert werden, um die Versorgung der Supermarktketten mit Lebensmitteln sicherzustellen. Allerdings hat die Armee laut eigenen Angaben nur einige tausend Fahrer zur Verfügung – ein Tropfen auf den heißen Stein.

Schwerer für die Arbeitsbedingungen der verbliebenen und einem zunehmenden Arbeitsdruck ausgesetzten Fahrer wiegt, dass die Regierung die maximal zulässige Fahrzeit von bislang neun Stunden täglich auf zehn Stunden erhöht hat. Zweimal pro Woche darf ein Fahrer nun auch elf Stunden am Stück fahren. Diese Aufweichung der Regularien ist laut Regierungsangaben vorerst auf den Zeitraum bis zum 3. Oktober begrenzt, könnte aber verlängert werden. Seitens der Gewerkschaft Unite gibt es auch deshalb Protest, man spricht dort von einem »Sicherheitsrisiko für die Allgemeinheit«.

Die Unzufriedenheit mit diesen Zuständen könnte sich schon bald in Arbeitskämpfen niederschlagen. Anzeichen gibt es bereits. So findet unter Lkw-Fahrern im Südosten Englands und in London derzeit eine Urabstimmung für Streiks statt. Die Fahrer sind bei einer Firma angestellt, die 1.500 Filialen der Supermarktkette Tesco beliefert. Laut Gewerkschaftsangaben sind die Fahrer verärgert, weil die Firma ihnen einen geringeren Überstundenbonus auszahlt als in anderen Landesteilen üblich. In den Westmidlands und in Liverpool findet derzeit ebenfalls eine Urabstimmung unter Logistikarbeitern des DHL-Konzerns statt. Das Unternehmen schuldet den Beschäftigten laut Gewerkschaftsangaben Löhne in Höhe von 800 Pfund Sterling (etwa 934 Euro) pro Kopf. Bald könnten weitaus mehr Regale leer bleiben als derzeit schon.