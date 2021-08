Kein Geschäft mit dem Tod!

imago stock&people Protest vor dem Reichstagsgebäude mit schwarzen Luftballons in Form von Bomben (26.2.2012)

Zu einer Kunst- und Protestperformance mobilisiert die »Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!« für den 29. August ab 11 Uhr vor das Reichstagsgebäude in Berlin:

Die »Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!« bringt in Kooperation mit der Hochschule Hildesheim (HAWK) »Deutschlands größte Waffenkammer« mittels eines Röntgenbildes an die Öffentlichkeit. Bei der interaktiven Kunstaktion auf dem Platz der Republik 1 wird ein Videoscreen aufgestellt und werden mit Augmented Reality Aktivist*innen und Passant*innen als Skelette in das Bild integriert. Ein »Die-In« macht die tödlichen Folgen des Waffenhandels sichtbar.

»Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!« fordert seit Jahren mehr Transparenz in der deutschen Rüstungsexportpolitik. Nun wird das Geschäft mit dem Tod durchleuchtet, und zum Vorschein kommt eine riesige Waffenkammer. Bundeskanzlerin Merkel hat in ihrer sechzehnjährigen Amtszeit Waffenexporte in Höhe von 122 Milliarden Euro genehmigt und ist damit Deutschlands Rekordhalterin bei Rüstungsexporten.

»Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!« fordert angesichts dieser skandalösen Bilanz und der anstehenden Bundestagswahl den künftigen Bundestag auf, endlich ein Rüstungsexportkontrollgesetz auf den Weg zu bringen. Der künftigen Bundesregierung muss per Gesetz, rechtsverbindlich und einklagbar, verboten werden, Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete sowie an menschenrechts- und völkerrechtsverletzende Staaten zu genehmigen.

Denn die bestehende Rechtslage konnte nicht verhindern, dass die Bundesregierung allein zwischen 2018 und 2020 mit drei Milliarden Euro Exporte an vier Länder genehmigt hat, die an Kriegen beteiligt sind: Ägypten, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das entspricht einem Drittel aller Genehmigungen für Drittländer in diesen Jahren (rund neun Milliarden Euro). Saudi-Arabien erhält bis heute, trotz des Exportstopps, Rüstungsgüter aus Deutschland.

Die Bildungsgewerkschaft GEW forderte am Dienstag angesichts des am selben Tag vorgestellten »Ländermonitorings Frühkindliche Bildungssysteme« und des »Fachkräfte-Radars für Kita und Grundschule« ein Qualitätsgesetz für Kindertagesstätten:

(…) »Wegducken gilt nicht: Wir brauchen flächendeckend geltende Mindeststandards für eine verbesserte Fachkraft-Kind-Relation. Leitungskräfte in Kitas (...) benötigen für die komplexen Anforderungen und Aufgaben ausreichende Ressourcen. Das zeigen die Ergebnisse der Untersuchung«, begründete Doreen Siebernik, GEW-Vorstandsmitglied Jugendhilfe und Sozialarbeit, den Vorschlag der Gewerkschaft am Dienstag in Frankfurt a. M. »Überall fehlen gut ausgebildete Fachkräfte, der qualitative Kitaausbau stottert. Die Ausbildungskapazitäten müssen deutlich steigen. (...) Der Bund muss Länder und Kommunen unterstützen, um eine Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung langfristig sicherzustellen. Qualitätsverbesserungen müssen aus einem Sondervermögen dauerhaft finanziert werden. Für eine gemeinsame Handlungsstrategie, mehr Fachkräfte zu gewinnen und zu qualifizieren, brauchen Bund, Länder, Kommunen und Träger einen Schulterschluss. Die Bildungschancen der Kinder dürfen nicht von der Postleitzahl abhängig sein.«