Militärparaden in der Ukraine

Kiew. Die Ukraine hat mit Militärparaden den 30. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion gefeiert. In Kiew marschierten rund 5.000 Soldaten an der Landesführung und internationalen Gästen vorbei. Auf der Parade wurden unter anderem Panzer, Artillerie und neueste Raketentechnik präsentiert. Gezeigt wurden auch Kampfdrohnen. Über dem Zentrum der Hauptstadt flogen außerdem Helikopter, Kampfflugzeuge und das größte Flugzeug der Welt, »Mrija« (Traum). Auch Abordnungen von Soldaten verbündeter Staaten nahmen teil. In der südukrainischen Hafenstadt Odessa gab es eine Flottenparade mit mehr als 20 Schiffen. (dpa/jW)