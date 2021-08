Putin ordnet einmalige Zahlung an Rentner an

Moskau. In Russland erhalten Rentner auf Anordnung von Präsident Wladimir Putin einmalig umgerechnet rund 115 Euro (10.000 Rubel). Das Geld soll im September ausgezahlt werden, wie aus einem Dekret hervorgeht, das Putin am Dienstag unterschrieb. Später am Dienstag sollte Putin auf einem Parteitag von Geeintes Russland sprechen, auf dem auch das Wahlprogramm der Partei verabschiedet werden sollte. Vom 17. bis zum 19. September wird in Russland die Staatsduma gewählt. (dpa/jW)