Erzieher alleingelassen

imago/Mike Schmidt Protest gegen fehlende Kitaplätze und Personalmangel in den Kindertagesstätten in Berlin (26.5.2018)

In den Kindertagesstätten hat sich die Personalnot in der Pandemie zugespitzt. In einer repräsentativen Studie gaben fast drei Viertel der bundesweit 4.466 befragten Kitaleitungen an, dass sich in den vergangenen zwölf Monaten der Personalmangel noch verschärft habe. Das berichtete der Verband Bildung und Erziehung (VBE) am Dienstag zum Deutschen Kitaleitungskongress (DKLK) in Düsseldorf. Zuvor hatte schon eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung offengelegt, dass Erzieherinnen und Erzieher in erheblichem Ausmaß fehlen.

Erwartungen nach dem Gute-Kita-Gesetz von 2019 hätten sich vielfach nicht erfüllt, sagte der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann. Das Geld sei von vielen Ländern nicht in dringend notwendige Verbesserungen der Kitaqualität gesteckt worden, sondern in eine Senkung oder Abschaffung der Elternbeiträge. Mit dem Gesetz stellt der Bund den Ländern bis 2022 insgesamt 5,5 Milliarden Euro bereit. Die DKLK-Erhebung zeigt laut Gewerkschaft VBE eine teils dramatische Personalunterdeckung: 40 Prozent der Kitaleitungen sagten, dass sie zu mehr als einem Fünftel der Zeit – rechnerisch an mindestens einem Tag pro Woche – mit Personalunterdeckung gearbeitet hatten, also mit weniger Kräften als in Vorgaben zur Aufsichtspflicht vorgeschrieben.

Beim Blick auf die Fachkraft-Kind-Relation zeigten sich zwar Verbesserungen. Noch immer schätzen aber 80 Prozent der Leiterinnen und Leiter, dass der Personalschlüssel in ihrer Einrichtung schlechter ausfällt als nach wissenschaftlichen Empfehlungen. Forscher raten für die Betreuung von unter Dreijährigen zu einem Schlüssel von einer Fachkraft für drei Kinder, bei Gruppen mit älteren Jungen und Mädchen bis sechs Jahren zu einem rechnerischen Verhältnis von eins zu 7,5.

Sabine Zimmermann, für die Partei Die Linke im Bundestagsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, forderte am Dienstag, dass dringend neue Fachkräfte ausgebildet werden müssten. »Der erste Schritt ist, mehr junge Menschen für den Beruf zu begeistern und Berufsaussteigerinnen und -aussteiger wieder zurückzuholen.« Dazu müsse frühkindliche Bildung den Bundesländern mehr wert sein. »Wer die Erziehungsberufe attraktiver machen will, muss bei der Bezahlung eine Schippe drauflegen.« (dpa/jW)