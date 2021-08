Bürokratische Blockaden

Matthey / Fotostand / imago images Hoffen auf umfangreiche Evakuierung: Demonstranten folgen dem Aufruf des »Seebrücke«-Bündnisses (Hannover, 18.8.2021)

Die Verärgerung war Marcus Grotian in nahezu jedem Satz anzumerken. Vor der Bundespressekonferenz in Berlin beschrieb der Vorsitzende des »Patenschaftsnetzwerks Afghanische Ortskräfte« am Dienstag, wie die zuständigen Ministerien monatelang eine beschleunigte Ausreise der sogenannten Ortskräfte blockiert haben. »Mit bürokratischen Tricks wurden Menschen von der Antragsberechtigung, von Listen ferngehalten«, sagte Grotian, der Hauptmann bei der Bundeswehr ist und 2011 in Kundus stationiert war. Sein Verein sei über den Umgang mit den Betroffenen erbittert in einem Maße, »dass wir es nicht in Worte fassen können«. Und er sei »fassungslos«, dass die Bundesregierung jede Verantwortung für die Entwicklung von sich weise.

Die zuständigen Ministerien hätten wochenlang alle Warnungen und Hilfsangebote ignoriert, erklärte der Offizier, der die Zahl der visaberechtigten Ortskräfte und deren Angehörigen auf um die 8.000 schätzte. Auf Nachfrage eines Journalisten, wo er die Hauptschuld für das von ihm kritisierte Versagen der Politik sehe, nannte Grotian das Bundeskanzleramt. Da sich Auswärtiges Amt, Innenministerium und Verteidigungsministerium beim Thema Ortskräfte gegenseitig blockiert hätten, sei das Kanzleramt in der Pflicht gewesen, das Vorgehen zu koordinieren. Das Patenschaftsnetzwerk habe sich daher mehrfach an die Regierungszentrale gewandt, aber keine Antwort bekommen.

Grotian kritisierte, dass die deutschen Behörden bei der Auswahl der ausreiseberechtigten Ortskräfte selektiv vorgegangen seien und immer noch vorgingen. So sei etwa ein Afghane, der 2017 für die Bundeswehr gearbeitet habe, nicht antragsberechtigt, sofern er keine Gefährdungsanzeige gestellt hatte. Wer für das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in Afghanistan gearbeitet habe, komme nur auf die Liste der Ausreiseberechtigten, wenn die Mitarbeit nicht länger als zwei Jahre zurückliege. Der Vereinschef monierte, dass alle anderen Länder, die am Einsatz in Afghanistan beteiligt seien, ausnahmslos alle Ortskräfte herausholten – »wir evakuieren diejenigen, die man ausgewählt hat«. Das sei »verwerflich«.

Eingehend beschrieb Grotian, mit welchen bürokratischen Hürden die Ministerien afghanischen Ortskräften in den vergangenen Wochen die Ausreise erschwert oder unmöglich gemacht haben, kommentierte den offensichtlichen Bürokratismus streckenweise mit beißendem Sarkasmus. So kritisierte er die Aussage des Innenministeriums aus der vergangenen Woche, dass die angebotenen Flugtickets nicht abgerufen worden seien. Der Grund dafür sei ganz einfach: Die Menschen, die für ein solches Ticket anspruchsberechtigt wären, hätten kein Visum bekommen, so der Offizier: »Man braucht aber ein Visum, um ein Flugticket zu bekommen.«

Es sei eindeutiges Versagen der Behörden, dass so wenige Visa erteilt worden waren. Nach der Innenministerkonferenz am 16. Juni seien rund 2.000 Betroffene und deren Angehörige in den Kreis der Visaberechtigten aufgenommen worden. Doch bis heute sei für diese Personengruppe nach seiner Kenntnis »nicht ein Visumsprozess begonnen worden«. Das liege daran, dass die Aufgabe der Erteilung von Visa an die Internationale Organisation für Migration (IOM) delegiert worden sei, so Grotian. Von den zwei dafür vorgesehenen Büros sei das in Masar-i-Scharif nie eröffnet worden, das in Kabul sei noch Anfang August nur per Mail zu erreichen gewesen: »Physisch war dieses Büro für Ortskräfte nie erreichbar.«

Der Vorsitzende des Patenschaftsnetzwerks verwies auf Berichte, nach denen die Bilder aus Kabul bei manchen zeitweise in Afghanistan eingesetzten Bundeswehr-Soldaten alte Traumata wiederbeleben. Sie und andere Angehörige der Bundeswehr seien offensichtlich »moralisch verletzt« – aber nicht von dem Vormarsch der Taliban, sondern »von der eigenen Regierung – und das ist beschämend«, so der Offizier. Die Haltung der verantwortlichen Politiker und Behörden angesichts der Kritik der vergangenen Tage beschrieb Grotian schließlich mit den Worten: »Jeder hat alles richtig gemacht, die anderen alles falsch.«