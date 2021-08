Vergessene Helfer

Hintergrund: Militäreinsatz und »rote Linie«

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) geht nicht davon aus, dass tatsächlich alle ausreiseberechtigten Afghanen in den nächsten Tagen vom Flughafen Kabul aus in Sicherheit gebracht werden können. »Wir werden in den verbleibenden Tagen dieser militärischen Evakuierungsaktion nicht alle aus Afghanistan rausbekommen können«, sagte Maas am Dienstag auf Bild TV. »Das gebietet die Ehrlichkeit, das zu sagen.«

Selbst wenn der internationale Militäreinsatz am Kabuler Flughafen noch einige Tage über das bislang anvisierte Enddatum 31. August hinaus verlängert werden sollte, könnten nicht alle Menschen ausgeflogen werden, die dies wünschten, so Maas weiter. Es müsse abgewogen werden, wie lange die Sicherheit der Kräfte vor Ort und der auszufliegenden Menschen gewährleistet werden könne: »Das ist eine sehr, sehr schwierige Abwägung.«

»Deshalb haben wir zusammen mit den USA und Großbritannien jetzt begonnen, Überlegungen anzustellen, wie auch nach der militärischen Evakuierung Leute aus Afghanistan rausgebracht werden können«, sagte Maas. Das Ende der militärischen Evakuierung dürfe nicht das Ende der Möglichkeiten für die Menschen sein, das Land zu verlassen. Daher gebe es Überlegungen für einen zivilen Weiterbetrieb des Airports, Maas verwies auch auf Verhandlungen mit den radikalislamischen Taliban. Gebraucht würden auch Optionen für Menschen, die über den Landweg flüchten, etwa in die Nachbarstaaten Usbekistan, Tadschikistan oder Pakistan. Die Taliban haben mit »Konsequenzen« gedroht, sollten die USA ihre Truppen nicht wie vorgesehen bis zum 31. August komplett aus Afghanistan und damit auch vom Kabuler Flughafen abziehen. Suhail Schahin, ein Mitglied der Taliban-Delegation in Doha, der Hauptstadt Katars, hatte gesagt, die gesetzte Frist sei »eine rote Linie«.

Die Bundeswehr hat in den vergangenen Tagen über ihre Luftbrücke rund 3.800 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen, darunter 351 deutsche Staatsbürger. Mehr als 7.000 Evakuierte aus Afghanistan sind bis Dienstag auf der Air Base im pfälzischen Ramstein gelandet. Der weltweit größte US-Luftwaffenstützpunkt außerhalb Nordamerikas ist seit Freitag abend ein Drehkreuz für Flüchtlinge aus dem zentralasiatischen Land. »Bis heute abend werden hier insgesamt rund 40 Maschinen aus Afghanistan angekommen sein«, sagte eine Sprecherin des Stützpunkts am Dienstag vormittag. (AFP/dpa/jW)