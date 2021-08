Lokführergewerkschaft legt Bahnverkehr lahm

Berlin. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hatte auch am Dienstag eine »massive Einschränkung« für Bahnreisende zur Folge. Das teilte eine Sprecherin des DB-Konzerns mit. GDL-Chef Claus Weselsky verteidigte im ARD-»Mittagsmagazin« erneut die Streikaktionen und auch die Auseinandersetzung mit der DGB-Gewerkschaft EVG. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hatte Weselsky am Montag gesagt, der Streik dauere noch bis Mittwoch morgen 2 Uhr, und dann sei »die Deutsche Bahn am Zug«. Falls der Konzern »weiter solche tollen ›Angebote‹ macht, werden wir den nächsten Arbeitskampf sehen«, fuhr er fort. Zwar spreche er im Eisenbahnsystem nie über unbefristete Streiks. Jedoch: »Wir können auch länger streiken als bisher.« (AFP/dpa/jW)