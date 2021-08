Mexiko: Fünf Tote nach Brand auf Ölplattform

Mexiko-Stadt. Mindestens fünf Menschen sind durch ein Feuer auf einer Ölplattform im südlichen Golf von Mexiko ums Leben gekommen. Zwei Mitarbeiter würden noch vermisst, sechs weitere seien teils schwer verletzt worden, teilte der Betreiber, der staatliche Öl- und Gaskonzern Pemex, am Montag (Ortszeit) mit. Der Brand war nach Angaben von Pemex-Chef Octavio Romero am Sonntag bei Wartungsarbeiten ausgebrochen. Nach einer Stunde seien die Flammen wieder unter Kontrolle gewesen. Eine Untersuchung zur Brandursache sei eingeleitet worden, die Suche nach den Vermissten dauere an. (AFP/jW)