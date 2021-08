Vivantes schindet Zeit

AdoraPress/M. Golejewski »Mehr Personal noch vor der Wahl«: Klinikbeschäftigte demonstrieren am Dienstag vor dem Roten Rathaus in Berlin

Das Management von Vivantes hatte nicht nur den Streik an den Tochterunternehmen per einstweiliger Verfügung gerichtlich verbieten lassen, sondern auch den am Montag morgen begonnenen Warnstreik an allen Standorten des Klinikkonzerns. Damit musste der bis Mittwoch angesetzte Ausstand abgebrochen werden, während er an der Charité fortgesetzt wurde. Beide Verfügungen wurden am Dienstag vor dem Arbeitsgericht in Berlin verhandelt. Das Ergebnis: Die einstweiligen Verfügungen wurden aufgehoben. Die Arbeitsniederlegungen bei den Tochtergesellschaften und im Mutterkonzern sind zulässig Der unterbrochene Streik wird nun fortgesetzt.

Bei der Auseinandersetzung bei den Konzerntöchtern geht es um gleiche Bezahlung. Für das Vivantes-Krankenhaus insgesamt – wie auch für die Charité – streitet Verdi um Entlastung per Tarifvertrag. Gegen die Arbeitsniederlegungen bei den Tochterunternehmen hatte das Vivantes-Management noch die gescheiterten Notdienstverhandlungen und eine vermeintliche Patientengefährdung ins Feld geführt. Um auch den Stationsstreik zu unterbinden, unterstellte das Unternehmen, für den »Tatbestand Entlastung« bestehe »eine Friedenspflicht«. Die Aspekte »Gesundheitsschutz und Entlastung« von Beschäftigten seien im Mantelvertrag des TVöD »bereits abschließend geregelt«, hieß es in einer Pressemitteilung des Konzerns von Montag.

Verdi sieht das anders: Die Thematik ist durch den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes nicht berührt. »Die Arbeitgeberseite hätte zu dieser Frage schon viel früher eine rechtliche Prüfung herbeiführen können«, erklärte Verdi-Verhandlungsführerin Meike Jäger am Montag abend. Dass es gerade jetzt geschieht, sei kein Zufall. Es gehe erneut darum, »sich vor der Auseinandersetzung mit den Forderungen der Belegschaft zu drücken«.

Dass das nicht möglich sein wird, hat sich einmal mehr am Dienstag vor dem Roten Rathaus in Berlin gezeigt. Etwa 1.000 Krankenhausbeschäftigte demonstrierten dort und forderten eine Reaktion von seiten des Senats. »Wir alle werden einmal alt und werden höchstwahrscheinlich auf Pflege angewiesen sein«, sagte Krankenpflegerin Benita Müller im Gespräch mit jW. Was sich auf den Stationen abspiele, habe längst nichts mehr mit Spitzenmedizin zu tun.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte die Klinikleitungen von Charité und Vivantes unterdessen aufgefordert, einen Kompromiss vorzulegen. Vivantes hat Verdi nun für die kommende Woche zu einem »runden Tisch« eingeladen, um mit einem Vertreter von dritter Seite über »Entlastung der Pflege« zu sprechen. Was halten die Beschäftigten davon? Astrid Gedigk, Krankenpflegerin auf einer neurologischen Station an der Charité, sagte gegenüber jW: »Wir haben vor mehr als 100 Tagen Gespräche angeboten.« Sie spielte damit auf das Ultimatum an, das Verdi Politik und Klinikleitungen gesetzt hatte, um ernsthaft über Entlastung zu verhandeln. Am 20. August lief es aus. Verdi-Organizer Jan Neumann machte gegenüber jW deutlich: »Ein runder Tisch hat keine rechtliche Grundlage.«