»Ein Freibrief für das deutsche Militär«

Robert Schlesinger dpa/lbn 20 Jahre hatten sich Politiker von Die Linke gegen den Einsatz der Bundeswehr gestellt

Der Bundestag kommt an diesem Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen. Thema wird dort unter anderem die Lage in Afghanistan sein. Beschlossen werden soll das Mandat für den Bundeswehr-Einsatz dort, der offiziell der Evakuierung von Menschen dient. Sie sehen dieser Abstimmung mit Sorge entgegen. Warum?

Aktuelle innerparteiliche Debatten bei Die Linke nähren die Vermutung, dass dem Deutschen Bundestag angehörende Genossinnen und Genossen die Absicht haben, dem – wie es im Antrag der Bundesregierung heißt – »Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur militärischen Evakuierung aus Afghanistan« zuzustimmen. So äußerte Matthias Höhn: »Holt die Leute endlich raus! Und mir persönlich ist egal, ob mit zivilen oder Bundeswehr-Maschinen.« Andere formulierten ähnliches. Solche Äußerungen bedeuten letztlich: Es ist egal, ob Partei- und Wahlprogramm negiert werden.

Mir ist das nicht egal, daher muss ich mit den Vorwürfen leben, die in solchen Fällen üblich sind: Prinzipien würden über das Leid von Menschen gestellt. Aber es geht nicht um Prinzipienreiterei. Es geht darum, dass mit einer Zustimmung von Die Linke zu einem Bundeswehr-Einsatz die Partei, die bisher gegen aggressive NATO-Politik stand, ihre friedenspolitischen Grundsätze entsorgen würde. Die Bundesrepublik ist einer der einflussreichen NATO-Staaten. Wenn da der letzte parlamentarische Widerstand gegen Militarismus unausweichlich erodierte, wäre das verheerend.

Was genau beinhaltet das Mandat für das deutsche Militär?

Das Mandat beinhaltet zum Beispiel, dass das Einsatzgebiet das gesamte Staatsgebiet von Afghanistan umfasst, und das ist bekanntlich größer als der Kabuler Flughafen. Die Personalobergrenze – vorgesehen sind bis zu 600 Soldaten – kann zeitlich befristet überschritten werden. Gleiches trifft für Notsituationen zu. Wer bestimmt die Dauer der zeitlichen Befristung, und wer definiert, wann eine Notsituation eingetreten ist? Das ist ein Freibrief für das deutsche Militär, der »auf Grundlage der fortgeltenden Zustimmung der Regierung der Islamischen Republik Afghanistan« erfolgt. Dumm nur, dass es diese Regierung nicht mehr gibt.

Sie bezeichnen den Einsatz als völkerrechtswidrig. Wie müsste die Rettung von Menschen dort aussehen, um mit dem Völkerrecht im Einklang zu sein?

Zunächst einmal: Sogenannte humanitäre Assistenzen sind nicht von der UN-Charta gedeckt. Bereits 1983 zeigte sich in Grenada, wohin dieses von den USA proklamierte Vorgehen führt. Im Rahmen des humanitären Völkerrechts gibt es bei einem nichtinternationalen bewaffneten Konflikt – nicht zuletzt die USA bezeichnen die Lage in Afghanistan als solchen – die Möglichkeit, dass zum Beispiel der Rote Halbmond mit Hilfe der UNO Evakuierungsmaßnahmen durchführen kann. Dazu hätte es der Verhandlungen mit den Taliban bedurft, die ohnehin stattfinden. Diese Möglichkeit bestand von Anbeginn und besteht nach wie vor.

Sie verweisen darauf, dass eine Ablehnung des Einsatzes von einigen Medien als Mangel an Empathie der Linke-Abgeordneten interpretiert werden könnte. Zweifelsohne besteht hier ein gewisses Dilemma – ein Ergebnis der verheerenden Politik des Westens in Afghanistan. Kann es in dieser Situation überhaupt einfache Antworten geben?

Konrad Adenauer wird der Ausspruch zugeschrieben, man müsse die Dinge so tief sehen, dass sie einfach werden. Zweifelsohne besteht ein Dilemma; es ist eine tragische Situation. Wenn man die Bilder sieht, kann man nur erschüttert sein ob des Leids und der Not. Die Linke hat 20 Jahre gegen diesen Krieg gestimmt, in dem Wissen, wohin er führen wird. Der politische Westen bewirkt in diesem Raum überall das gleiche Elend: im Irak, in Libanon, in Libyen, im Jemen. Und auch in Syrien hat er maßgeblich die Hände im Spiel. Das alles soll vergessen sein, wenn es darum geht, einem Mandat zuzustimmen, welches eine klar imperialistische Stoßrichtung hat.

Kommt die gegenwärtige Situation den rechten Strippenziehern in der Partei gerade recht, um das klare Nein zu Bundeswehr-Einsätzen weiter aufzuweichen?

Der Begriff »rechte Strippenzieher« kommt in meiner Sprache nicht vor. Ansonsten: Ja, manchen kommt die Situation sehr gelegen.