Sei ohne Sorge

Amsterdam. Der niederländische Fußballrekordmeister Ajax Amsterdam bricht mit seinem Ausweichtrikot im Bob-Marley-Design alle klubinternen Verkaufsrekorde. Das schwarze Shirt mit Applikationen und drei Vögeln in den Rastafarifarben Rot, Gelb und Grün sei umgehend ausverkauft gewesen, gab Ajax bekannt. »Das Trikot hat sich mindestens viermal mehr verkauft als jedes andere Ajax-Trikot. Das ist einzigartig«, sagte Marketingchef Menno Geelen. Der Song »Three Little Birds« der Reggaelegende Marley ist seit mehr als einem Jahrzehnt inoffizielle Hymne der Ajax-Fans, seit sie 2008 nach einem Testkick bei Cardiff City im Stadion verweilen mussten und ein DJ den Song spielte. Seitdem singen die Fans die ikonischen Textzeilen »Don’t worry, about a thing / ’Cause every little thing, gonna be all right« bei jedem Spiel. (sid/jW)