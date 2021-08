Die Lage spitzt sich zu

imago images/Kyodo News Zum PCR-Test bitte hier entlang: Pressezentrum in Tokio

In der Bucht von Tokio erstrahlt das Symbol der Spiele in Rot, Blau und Grün – doch längst hat die Coronapandemie auch über die Paralympics einen Schatten gelegt. Zwar ist die Vorfreude bei den 133 deutschen Athletinnen und Athleten um Parastar Markus Rehm vor der Eröffnungsfeier am Dienstag »groß«, wie Athletensprecherin Mareike Miller betonte. Aber eine starke Ausbreitung der Delta-Variante, eine Verschlechterung der medizinischen Lage und erste Coronafälle bei den 4.400 Teilnehmenden belasten die XVI. Sommer-Paralympics enorm. Am Sonntag beschlossen die Organisatoren deshalb noch strengere Schutzmaßnahmen bei Mitarbeitern. Unter anderem wurden nun tägliche Tests (statt alle vier Tage) angeordnet. Dies sei »absolut notwendig«, betonte der Chef des Organisationskomitees, Toshiro Muto.

Es schwinge »immer die Sorge mit, ob wir auch alles richtig gemacht haben im Vorfeld und alle Regeln einhalten können. Wir achten auf größtmögliche Prävention. Es sind eben besondere Spiele«, sagte Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) im sid-Interview. Er sprach von »gemischten Gefühlen« – Karl Quade, Chef de Mission, von einer »ganz besonderen Herausforderung«.

Zumal sich die Situation in Japan bei inzwischen rund 25.000 Neuinfektionen täglich im Vergleich zu den Olympischen Spielen deutlich verschlechtert hat, wie Hidemasa Nakamura vom Organisationskomitee einräumte. Das medizinische System sei »in einer sehr angespannten Lage«. Zudem hätten, so Nakamura, »Paraathleten im Vergleich zu Olympia-Sportlern ein noch größeres Risiko, schwerwiegende Symptome zu bekommen. Also müssen wir noch vorsichtiger sein.« Am Sonntag meldeten die Organisatoren 138 Infektionsfälle im Zusammenhang mit den Paralympics, außerdem gab es die ersten vier Fälle unter den Athleten.

Trotz der prekären Lage ist selbst Japans Premierminister Yoshihide Suga bemüht, Zuversicht zu verbreiten. »Ich freue mich von ganzem Herzen darauf, mit allen mitzufiebern, wenn die Paraathleten aus aller Welt ihr Bestes geben«, sagte er. Für den Präsidenten des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), Andrew Parsons, würden die Spiele zeigen, »dass es Licht am Ende des dunklen Tunnels gibt«. Die Olympischen Spiele hätten der Welt gezeigt, »dass ein großes globales Sportereignis sicher durchgeführt werden kann«.

Für die rund 4.400 Sportlerinnen und Sportler aus 160 Ländern ist es eine Gratwanderung. Die Angst vor einem positiven Test und drastischen Folgen ist omnipräsent. Er fühle sich angesichts der strengen Maßnahmen im Dorf und in der Bubble zwar »sicher«, betonte Weitsprungweltrekordler Rehm. Aber das Virus, so Sportschütze Tim Focken, könne »alles zerstören«. Es sei ihre »Horrorvorstellung«, ergänzte Goldhoffnung und Leichtathletin Irmgard Bensusan, »dass man sich fünf Jahre auf die Wettkämpfe vorbereitet, und dann wird man kurz vorher positiv getestet«.

Vorsicht ist deshalb oberstes Gebot. Natürlich spreche man auch mal mit anderen Athletinnen und Athleten, sagte Miller, Kapitänin der Rollstuhlbasketballerinnen, »aber man nimmt sich eben nicht in den Arm oder klatscht sich nicht ab.« Kugelstoßer Niko Kappel sprach von einer »großen Verantwortung« aller.

Der DBS hat sein Motto entsprechend gewählt: »Zeiten ändern sich – Träume bleiben«. Quade wollte diese Träume zwar nicht in Zahlen ausdrücken, doch viel weniger als die 57 Medaillen von Rio 2016 (18/25/14) sollten es auch in Tokio wohl nicht sein. Einen Platz unter den Top ten nennt Quade vage als Zielsetzung. Ansonsten hofft der Chef de Mission, »dass wir nicht ähnliche Schlagzeilen wie die Olympia-Mannschaft schreiben und uns als Vorbilder für Menschen mit und ohne Behinderung zeigen«. Der größte Wunsch sei aber, »dass wir heil davonkommen und alle wieder gesund zu Hause ankommen«. (sid/jW)