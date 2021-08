»Eine Art Damaskuserlebnis«

© The Gift Film Ltd. Photo courtesy of Magnolia Pictures. »Ein großer Selbstmythologisierer« – Shane MacGowan als Trickfilmfigur

Wann sind Sie Shane MacGowan zum ersten Mal begegnet?

Während der Punk-Zeit, wo Shane Teil des Publikums war. Damals war das Publikum praktisch genauso wichtig wie die Künstler und Bands – das kann man schon alleine davon ableiten, dass Sid Vicious zunächst der Anführer der Crowd war, bevor er zu den Sex Pistols kam. Als Sid aber als Bassist zur Band ging, hinterließ er sozusagen eine unbesetzte Stelle unter den Fans, und Shane MacGowan wurde der nächste Mittelpunkt bei den frühen Punk-Gigs.

Er war also Kern der initialen Punkbewegung in London?

Richtig, Shane lebte zusammen mit seinem Vater um die Ecke vom »100 Club«, wo die Pistols zuerst bekannt wurden. Ich filmte damals, versuchte die Stimmung einzufangen, und meine Kamera blieb auf Shane stehen, der einfach unbeschreiblich war. Er hatte den Punk-­Vibe dermaßen aufgesogen, er verkörperte die Bedeutung und Message der Bewegung mit soviel Energie. Tatsächlich war ich der erste, der ein Interview mit ihm machte, das man nun auch im Film sehen kann. Da hat er weißblonde Haare, weil jeder Punk mit Wasserstoffperoxidflaschen zum Aufhellen und Wick-Vaporub als Gel begann. Auch Sid Vicious hat es eine Zeitlang benutzt, man konnte ihn regelrecht kommen riechen. Eigentlich müsste mal jemand eine Doktorarbeit über Punkparfüm schreiben.

Konnten Sie und Shane sich anfangs leiden?

Selbst als ich ihn schon länger kannte, konnte ich persönlich nicht viel mit ihm anfangen. Ich kam aus der Mittelschicht, und er kam aus der Mittelschicht, aber das war eine Sache, die man in der Szene vertuschen musste. Du durftest auf keinen Fall so sprechen, sondern hast dir einen künstlichen Cockney-Slang antrainiert, der nach Arbeiter und rauhem Typen klang. So wie dieser Idiotenregisseur Guy Ritchie immer seine Schauspieler klingen lässt. Aber in England hat man eine Antenne für Klassenzugehörigkeiten, und ich wusste, dass Shane eben auch nur so eine »Mittelstandsfotze« wie ich war. Im Gegensatz zu ihm machte mir das aber nichts aus.

Im Film kommt es so rüber, als wäre seine Familie niemals Teil einer »Middle class« gewesen, weil sie aufgrund ihrer irischen Herkunft nie Aufstiegschancen gehabt hätten.

Nun ja, als er klein war, lebten sie zunächst in Tunbridge Wells, das ist ein ziemlich von der oberen Mittelschicht geprägtes Städtchen im Speckgürtel von London. Shane ging auf Privatschulen, die sogar spätere Premierminister Englands besuchten – das ist schon eine sehr privilegierte Ausbildung und auch viel nobler als alle Schulen, die ich jemals von innen sah. Sein Vater stammte aus einer bedeutenden Familie von Chirurgen in Dublin, seine Mutter aus ländlichen, eher ärmlichen Verhältnissen.

Haben Sie nach der Punk-Zeit Kontakt gehalten?

Nicht wirklich. Ich hatte seine erste Band live gesehen, die Nipple Erectors, die übrigens nicht schlecht waren, der typische Mix aus Rockabilly und Punk, ein bisschen wie die Cramps, aber nichts, was einen umhaute. Als ich dann später die Pogues sah, war ich wirklich überrascht, dass er überhaupt Ire ist. Bei ihm hatte ich nie wirklich den Eindruck, dass er eine starke Verbindung zur Insel hatte, sondern vielmehr zum Punk – und das heißt zu London. Der Fakt, dass er sich auf der Bühne in einer Form neu erfand, die beide Aspekte seiner Identität auf so kraftvolle Weise miteinander verband, dass er dem Irischen die Schlagseite des Punks geben konnte, hat mich beeindruckt.

Denken Sie, das war eine bewusste Entscheidung von ihm?

Ich denke, er hatte eine Art Damaskuserlebnis – auf einmal gingen die Lichter aus, und er wusste, was seine Bestimmung ist. Nach dem Punk gab es eine große Leere, und Künstler versuchten erst mal alles, was bunt war, packten die Kostümkiste aus, schminkten sich. Bei den New Romantics beispielsweise ging es überhaupt nicht mehr um Rebellion, nur noch ums Verkleiden. In den frühen 80ern beschäftigten Westler sich zum ersten Mal mit Weltmusik, ich selbst war an afrikanischer und südamerikanischer Musik interessiert. Shane hingegen erkannte die Situation und dachte sich: »Ich gebe euch das Irische, das habe ich eh!«

Wieviel Wahrheitsgehalt hat die Geschichte, dass er in einem irischen Cottage aufwuchs? Für mich klingen die Schilderungen immer wie ein Märchen aus dem 19. Jahrhundert.

Irland war in den 1950er Jahren tatsächlich noch wie das 19. oder vielmehr wie das 18. Jahrhundert. In der Mitte von Irland gab es keine Elektrizität, kein fließendes Wasser und keinen Fernseher, dafür Pferdekutschen und Viehtränken bis in die späten 60er Jahre hinein. Doch er lebte dort nicht, er fuhr nur in den Sommerferien hin, um Verwandte zu besuchen. Wenn du aber ein Kind bist, scheinen dir die Sommerferien endlos. Ich glaube, er hat das ziemlich romantisiert, auch weil er als Kind irischer Abstammung in England von Gleichaltrigen oft sehr schlecht behandelt und verprügelt wurde. Der lustigste Moment im Film ist für mich die Szene, als Bobby Gillespie ganz unschuldig Shane MacGowan fragt: »Wann kamst du zum ersten Mal nach London?« MacGowan wird sofort wütend und faucht ihn an: »Hör auf, mich zu verhören!« Nach dieser Frage wird er richtig aggressiv, weil die natürlich entscheidend für den Mythos ist, den Shane um sich herum errichtet hat.

Ähnlich verhält es sich mit der Frage, wann er zum ersten mal Alkohol getrunken hat. Seine Antworten sind da sehr widersprüchlich – einmal war er vier, dann sechs, dann zehn Jahre alt.

Er ist ein großer Selbstmythologisierer, aber das sind wir irgendwie alle, und ich habe kein Problem damit. Wenn er wirklich in Irland gelebt hätte, dann gäbe es wohl diese ganzen überromantisierten Lieder nicht, hätte ihm diese Phantasie nicht soviel bedeutet. Das ist auch der Grund, wieso ich Animationstechnik eingesetzt habe; um eine weitere Ebene von Realität ins Spiel zu bringen. Mir gefiel der Gedanke, seine Irland-Geschichte einfach als Märchen zu behandeln, unabhängig von ihrem tatsächlichen Wahrheitsgehalt oder ihrer Disneyfizierung durch Shane. Besonders gefallen mir die Szenen auf der Farm, die mich an den Trickfilm »Animal Farm« nach George Orwell von 1954 erinnern.

MacGowan behauptet, als Jugendlicher Marx gelesen zu haben und so vom katholischen Glauben abgefallen zu sein. Ist er wirklich ein politischer Mensch?

Ich denke, da gab es auf jeden Fall eine politische Seite an ihm, die vor allem durch seinen Vater kam. Mein Eindruck ist, dass es auf jeden Fall radikale politische Ansätze bei ihm gab, die durch seine Rolle immer mehr durch eine Art nostalgischen irischen Nationalismus überschwemmt wurden. Allerdings ist die IRA eine vorwiegend sozialistische Bewegung, zumindest ist Gerry Adams doch ziemlich links.