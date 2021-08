Grenzen des Handels sprengen

imago images/Icon SMI Google und IBM machen es vor, jetzt will auch Amazon einen Quantencomputer zum Einsatz bringen

Der Onlinegigant Amazon arbeitet an einem eigenen Quantencomputer. Software und Algorithmen würden dafür entwickelt, sagt Oskar Painter, Chef von Amazon Web Services (AWS), dem Handelsblatt (Montagausgabe). Auf dem Weg zur kommerziellen Nutzung der neuen Technologie haben bislang Google und IBM die Nase vorn. Während die beiden Amazon-Konkurrenten eigene Quantencomputer betreiben, vermittelt AWS bislang nur Rechenleistung von Partnerfirmen. Nun will die Amazon-Tochter auch direkt einsteigen. Mit dem Konzept der Quantencomputer reagiert die Forschung und Industrie auf die Tatsache, dass die bislang übliche Entwicklung von Hochleistungscomputern an ihre physikalischen Grenzen stößt.

Ein Quantencomputer speichert Informationen nicht in Form von Bits, die nur zwei mögliche Zustände annehmen können, nämlich Eins oder Null. Ein Qubit eines Quantencomputers kann statt dessen beides gleichzeitig sein, also Eins und Null. Das Quantenteilchen hält solange beide Zustände inne, bis man es sich ansieht oder es misst. Damit können Quantencomputer theoretisch um ein Vielfaches schneller und leistungsfähiger sein als herkömmliche Rechner.

Die Optimierung von Logistiknetzwerken durch die Identifikation der besten Routen könne laut einer Studie der Boston Consulting Group bis zu 100 Milliarden Dollar bringen, die Verbesserung der Medikamentenforschung durch die umfassendere Modellierung von Molekülinteraktionen 80 Milliarden Dollar, die Optimierung von Anlageportfolios im Finanzsektor 50 Milliarden, berichtete das Handelsblatt.

Google arbeitet bereits seit 2006 am Quantencomputing. 2019 behauptete der Suchmaschinenkonzern, die sogenannte Quantenüberlegenheit erreicht zu haben, weil sein Prozessor Sycamore mit 53 Qubits eine Berechnung schneller durchführte als die schnellsten herkömmlichen Supercomputer. IBM bietet seinen Cloudkunden seit 2019 Zugang zu seinem Quantencomputer »Q System One« mit 20 Qubits an. Im Juni stellte IBM auch seinen ersten kommerziellen Quantencomputer in Europa mit 25 Qubits vor, der in der IBM-Deutschland-Zentrale in Ehingen bei Stuttgart steht.

Um nicht zu sehr von US-Anbietern abhängig zu sein, hatte im Mai die Bundesregierung insgesamt zwei Milliarden Euro für die Entwicklung von Quantencomputern freigegeben. Ziel soll es sein, innerhalb der nächsten fünf Jahre in Deutschland einen konkurrenzfähigen Quantencomputer zu bauen und ein dazugehöriges »digitales Ökosystem« mit potentiellen Anwendern zu schaffen.

Bis dahin dürfte es aber noch eine Weile dauern. Denn noch sind Quantencomputer weit von der Vollendung entfernt. Die Maschinen reagieren hochsensibel auf äußere Einflüsse. Sie brauchen eine störungsfreie Umgebung und benötigen eine Temperatur nahe dem absoluten Nullpunkt von minus 273 Grad Celsius. (dpa/jW)