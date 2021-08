Prioritäten setzen – Armut bekämpfen

Peter Kneffel/dpa

In einer Allianz von 22 zivilgesellschaftlichen Organisationen, Verbänden und Gewerkschaften – unter anderem Kinderschutzbund, DGB, AWO – forderte der Paritätische Wohlfahrtsverband am Montag die Parteien auf, dem Thema Kinderarmut in der nächsten Wahlperiode höchste Priorität einzuräumen und eine Kindergrundsicherung einzuführen:

Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, betont: »Es fehlt parteiübergreifend nicht an Stimmen in der Politik, die sich für eine offensive Politik gegen Armut einsetzen. Das Problem in der Vergangenheit war jedoch stets, dass in den Koalitionsverhandlungen letztlich andere politische Prioritäten gesetzt wurden. Mit der gemeinsamen Erklärung wollen wir als breite zivilgesellschaftliche Allianz den Druck auf die Politik erhöhen für eine echte Kindergrundsicherung, die den Namen auch verdient. Wir werden jede künftige Regierung, unabhängig davon welche Parteikonstellation diese stellt, auch daran messen, was sie bereit ist, wirklich zu tun gegen Kinderarmut in diesem Land.« (…) Zudem fordern die Organisationen in ihrer Erklärung, das Existenzminimum für Kinder und Jugendliche neu und realistisch zu berechnen. Die Höhe der Kindergrundsicherung soll deutlich über den Hartz-IV-Leistungen für Kinder und Jugendliche liegen und die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen wirklich abdecken.

Erklärung »Gemeinsam gegen Kinderarmut«: https://ots.de/b92EBx

Der Berliner Entwicklungspolitische Ratschlag (BER) und Decolonize Berlin erklärten am Montag zur Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus:

Die Mehrheit der Berliner*innen spricht sich für eine umfassende Auseinandersetzung mit den Verbrechen des deutschen Kolonialismus in der Öffentlichkeit und Schule aus. Dazu zählt die Errichtung eines Mahnmals für die Opfer des Kolonialismus (55 Prozent), die verpflichtende Behandlung im Schulunterricht (76 Prozent) und eine stärkere finanzielle Förderung für Bildungsprojekte zum Thema (53 Prozent).

Zu diesen Ergebnissen kommt die repräsentative Umfrage »Aufarbeitung des Kolonialismus in Berlin«, die der Berliner Entwicklungspolitische Ratschlag (BER) gemeinsam mit dem Bündnis Decolonize Berlin anlässlich des »Internationalen Tages der Erinnerung an den Versklavungshandel und seine Abschaffung« am 23. August 2021 veröffentlicht hat.

»Die Umfrage zeigt, wie wichtig den Berliner*innen die Aufarbeitung des Kolonialismus in Berlin ist. Derzeit klären Schulen zu wenig dazu auf, und aus diesem Grund muss das Land Berlin dekoloniale Bildungsprojekte und globales Lernen viel stärker fördern«, sagt BER-Sprecher Narcisse Djakam vom Integritude e. V.

»Seit langem wird ein zentrales Mahnmal für die Opfer von Kolonialismus, Versklavung und rassistischer Gewalt von Schwarzen und afrikanischen Vereinen gefordert. Jetzt solidarisiert sich auch die Mehrheit der Berliner*innen mit dieser Forderung. Das Land Berlin muss handeln«, so Michael Küppers-Adebisi, für die Gruppe AFROTAK TV CyberNomads im Vorstand von Decolonize Berlin.

Im April 2021 wurden 1.162 Berliner Wahlberechtigte in einer Telefon- und Onlinebefragung von Infratest dimap im Auftrag des Berliner Entwicklungspolitischen Ratschlags befragt.