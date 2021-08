Streikrecht in Gefahr

Florian Boillot Beschäftigte protestieren am Montag in Berlin gegen die Unterbesetzung auf Stationen

Trillerpfeifen, Sprechchöre, dröhnende Musik: Es ist mächtig laut vor der Vivantes-Zentrale am Montag in Berlin. Die nichtärztlichen Beschäftigten der Kliniken Charité und Vivantes befinden sich im Ausstand, rund 1.000 von ihnen sind nach Reinickendorf gekommen, um den Geschäftsführern klare Kante zu zeigen – »jetzt erst recht!«, so die Botschaft auf einem Pappschild. Denn das Berliner Arbeitsgericht hat den begonnenen Streik bei Vivantes am frühen Morgen untersagt, nachdem der Krankenhausbetreiber zuvor eine einstweilige Verfügung beantragt hatte. Die medizinische Versorgung der Patienten in Notfällen sei nicht gesichert, lautet die Begründung des Gerichts. Hintergrund sind die seit Tagen andauernden Verhandlungen über eine Notdienstvereinbarung zwischen den Krankenhäusern und der Gewerkschaft Verdi, die ergebnislos geblieben sind.

Die Vorsitzende der Berliner Partei Die Linke, Katina Schubert, weiß, wer diese Situation zu verantworten hat: »Ich bin entsetzt von der Politik der Geschäftsleitung«, sagte sie am Rande der Proteste gegenüber jW. Das Streikrecht sei gefährdet. Deswegen erwarte sie nun vom zuständigen Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), »dass er eine Gesellschafterweisung gibt und die Leitung anweist, eine vernünftige Notdienstvereinbarung abzuschließen und dann auch in Tarifverhandlungen einzusteigen«. Und weiter: »Kollatz und die SPD dürfen sich nicht mehr wegducken, sie haben das Heft des Handelns in der Hand.«

In der Tarifauseinandersetzung an den landeseigenen Krankenhäusern kämpft Verdi unter anderem für eine Angleichung der Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten, auch in den Tochterunternehmen. Außerdem geht es um einen Tarifvertrag, der eine Mindestpersonalausstattung für Stationen und Bereiche festlegt. Er soll zudem Regelungen zum Belastungsausgleich enthalten, für den Fall, dass die tarifvertraglichen Vorgaben nicht eingehalten werden. Angestellte von Vivantes-Tochterunternehmen sollen zudem den vollen Tariflohn des öffentlichen Dienstes (TVöD) erhalten. Am vergangenen Freitag war ein 100-Tage-Ultimatum der Gewerkschaft abgelaufen: Weder von den Klinikbetreibern noch vom Senat gab es Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

Die Arbeitsbedingungen müssten aber dringend besser werden, denn die Lage in den Krankenhäusern ist dramatisch. »Ich bin total überlastet«, erzählt Leander, frisch ausgebildeter Krankenpfleger im Vivantes-Klinikum Am Urban, im Gespräch mit dieser Zeitung. »Ich kann die Leute nicht so versorgen, wie ich es eigentlich möchte. Manchmal weiß ich nicht mehr, wo oben und unten ist, es ist alles zuviel. Die Unterbesetzung ist das Hauptproblem«, konstatiert er. Seit Beginn der Pandemie habe er zudem »keine einzige« Verbesserung feststellen können. »Man redet immer viel, aber es passiert nichts.«

Das sieht auch Phyllis vom Charité Campus Benjamin Franklin (CBF) so. Seit zwölf Jahren arbeitet sie dort als examinierte Krankenschwester, und seit 2016 ist sie auch Praxisanleiterin. Als solche beklagt sie, dass es aufgrund der prekären Arbeitsbedingen »große Probleme gibt, den Nachwuchs vernünftig einzuarbeiten«. So könne es nicht weitergehen, »wir müssen jetzt die Handbremse ziehen«.

Eine klare Botschaft, die sie an die drei Berliner Spitzenkandidaten Bettina Jarasch (Grüne), Klaus Lederer (Die Linke) und Franziska Giffey (SPD) richtet, die zur Protestkundgebung kamen. Giffey bereut ihr Erscheinen inzwischen wahrscheinlich. Denn sie wurde vom Großteil der Streikenden ausgebuht und – als sie sagte, die SPD sei die Partei der Arbeiter – zum Teil sogar ausgelacht. Nach ihren jeweiligen Reden eilten die drei Spitzenkandidaten in die Vivantes-Zentrale, um die Führung davon zu überzeugen, die einstweilige Verfügung zurückzuziehen. Das Berliner Bündnis »Gesundheit statt Profite« kündigte an, das Gelände erst dann wieder zu verlassen. Am ­Nachmittag riefen unter anderem »Ende Gelände Berlin« sowie »Hände weg vom Wedding!« dazu auf, sich den Streikenden anzuschließen. Zum jW-Redaktionsschluss hatte Vivantes die Verfügung noch nicht zurückgezogen. Ob das vor allem am Willen der SPD und ihres Finanzsenators lag, wie Schubert andeutete, ist unklar. SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci sagte jedenfalls gegenüber jW, sie unterstütze die Forderungen der Streikenden: »Für diese Ziele lohnt es sich einzusetzen. Ich erwarte von allen konstruktive Verhandlungsbereitschaft. Das Wohl der Patientinnen und Patienten gilt es zu wahren.«