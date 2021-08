Bodycams: Testlauf mit Polizei und Feuerwehr

Berlin. Ausgewählte Polizisten und Feuerwehrleute werden in Berlin künftig bei Einsätzen kleine Kameras tragen. Das Pilotprojekt mit zunächst 20 Geräten für die Polizei und zehn für die Feuerwehr begann am Montag, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagten. Die Kameras sollen Situationen, die sich »aggressiv entwickeln«, filmen. »Bodycams« für Polizisten wurden bereits in anderen Bundesländern und bei der Bundespolizei getestet. Die Berliner Feuerwehr ist hingegen mit der Teilnahme an dem Testlauf Vorreiter in der BRD. (dpa/jW)