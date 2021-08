Aufgewärmte Feindbilder

imago images/Bernd Elmenthaler Gegen Bares in den Bundestag? Martin Sonneborn und weitere Vertreter von DIE PARTEI machen Stimmung vor dem Reichstag

Rund einen Monat vor der Bundestagswahl 2021 scheinen sich gewisse konservative Kreise große Sorgen zu machen. Alte Angst, neue Methoden – so könnte das Motto lauten. Gemeint ist: Meinungsmache und Manipulationen der Wählerinnen und Wähler »Made in Russland und China«.

Passend dazu haben die öffentlich-rechtlichen Sender NDR und RBB einen Dokumentarfilm gemacht mit dem Titel: »Wahlkampf undercover – Wie PR-Profis uns manipulieren«. Der Film von Gesine Enwaldt und Peter Kreysler über die Arbeit internationaler PR-Strategen wurde am Montag bei einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt. Darin schleust sich der Investigativjournalist Peter Kreysler unter falscher Flagge und mit gefakter Identität in das Innere international agierender PR-Agenturen ein. Er gibt sich als Wahlkampfchef der Satirepartei Die PARTEI aus und dringt so in die Chefetagen von drei Agenturen in London ein. Bei Austern und Whiskey versuchen die »geheimen Meinungsmacher« der Agenturen den vermeintlichen Wahlkampfleiter für sich zu gewinnen und zeigen, was in der Welt der PR-Strategen heute möglich ist. Martin Sonneborn, der Vorsitzende von Die PARTEI, sagte im Gespräch mit junge Welt am Montag, dass die Agentur dem Bundesvorstand neun Prozent der Stimmen bei der Bundestagswahl in Aussicht gestellt hätte – wenn dieser ihr eine hohe sechsstellige Summe zahle. Die PARTEI hätte sich dafür als »AfD light« präsentieren sollen.

Für die vorgeblichen Experten auf der Pressekonferenz im 14. Stock des RBB-Hauses in Berlin war nicht nur bei diesem Termin klar, wer hinter Meinungsmache und Cyberkriminalität steckt: die alten Feindbilder Russland und China. Der jüngste Bericht des Auswärtigen Dienstes der EU sähe die Bundesrepublik im Fokus russischer Desinformationskampagnen, hieß es etwa. Kein anderer EU-Mitgliedstaat werde heftiger angegriffen. Warum Moskau und Beijing Interesse haben sollten, rechte Parteien in der BRD zu stärken, kam indes nicht zur Sprache.

Zugeschaltet wurde der Fachmann für Cyberkriege und Entrepreneur in der Rüstungsindustrie, Sandro Gaycken. Er erklärte, dass sich die »klugen Desinformationskampagnen aus Russland« nicht an die gesamte Bevölkerung der BRD richten würden, sondern nur an die »Fringe«. Fringe (englisch: Randbereich) bedeutet laut Gaycken, die 18 bis 20 Prozent der Bevölkerung, die allgemein unzufrieden sind und daher leichter zugänglich für Fake News. Sein Unternehmen »Monarch«, dass laut Selbstbeschreibung »von Experten aus der Geheimdienst- und Geschäftswelt, anerkannten Unternehmern und Verteidigungsindustriellen« gegründet wurde, wird demnach von »prominenten Familien und Geschäftsinhabern« finanziert und ist »der vertrauenswürdige Partner in einer turbulenten Welt«. Auf die Frage der jungen Welt, warum die Angst vor politischer Einflussnahme von seiten Russlands und Chinas so viel größer sei als vor der durch die USA, antwortete Gaycken ohne mit der Wimper zu zucken: »Weil die USA so etwas nicht machen.« Spionage und Meinungsmache von Russland und China seien »uralte Geschichten«, die jetzt in den »neuen Medien« wie Facebook und Telegram stattfinden würden. Die alten Medien, also die öffentlich-rechtlichen, machten »alles großartig«, aber erreichten den unzufriedenen Teil der Bevölkerung nicht – so der Tenor.

Tobias Schmid, Direktor der Medienanstalt NRW, zeigte sich sicher, dass »das Mittel gegen Desinformation Information« sei. Der Grund, warum Desinformationskampagnen aus seiner Sicht in der BRD nicht so gut funktionierten wie in anderen Ländern, seien die »pluralistischen Medien«. Darüber konnte Sonneborn im jW-Gespräch nur schmunzeln. Die Beobachtung dieser Zeitung durch den Verfassungsschutz sei kein gutes Zeichen für den Zustand der hiesigen Medienlandschaft.