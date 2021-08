»Militanz ist der Trennstrich«

picture-alliance/dpa|Zucchi Uwe »Mit Helmen und Knüppeln und Tauen«: Demonstration von Autonomen in Göttingen (Juli 1994)

Bevor wir zum Thema Autonome Antifa [M] kommen, eine Frage zu Ihrer Person. Sie sind in Bad Lauterberg geboren und aufgewachsen, einem Bergbaustädtchen im Harz. Wie wird man da politisiert? War das der Einfluss des nahen Göttingen?

Nicht direkt. Göttingen und Bad Lauterberg liegen zwar nur knapp 50 Kilometer voneinander entfernt, aber Bad Lauterberg ist mehr Richtung Harz ausgerichtet und lag damals im sogenannten Zonenrandgebiet. Eine Gegend, in der alte und neue Nazis aktiv waren. Die Auseinandersetzung mit diesen Leuten und die Jugend­zentrumsbewegung gaben Impulse für meine Politisierung. Früh habe ich mich zu den Autonomen gerechnet, noch bevor ich mit ihnen in Kontakt stand. Es war halt die politische Jugendbewegung der Zeit. Als Auszubildender, unsere Berufsschule war in Göttingen, intensivierten sich meine Kontakte in die Stadt und zu den Autonomen.

Die Universitätsstadt Göttingen galt in den 80ern als Hochburg der autonomen Szene. Vor diesem Hintergrund wurde die Autonome Antifa [M] gegründet, die mit Grundsätzen der Bewegung brach. Wie kam es dazu?

Das war kein gradliniger Prozess. Ein entscheidender Moment war die Demo gegen die Nazipartei FAP in Mackenrode nahe Göttingen im Mai 1988 mit mehr als 2.000 Teilnehmern. Der niedersächsische FAP-Chef Karl Polacek scharte dort in seinem Wohnhaus rechtsradikale Skinheads um sich. Das war die erste Demo eines Antifabündnisses. Das heißt, Autonome demonstrierten mit dem DGB, den Grünen und anderen staatstragenden oder reformistischen Organisationen. Das hatte es meines Wissens vorher nicht gegeben.

Für Unmut sorgte, dass es friedlich blieb.

Einige Autonome haben gemeint: Wenn man als »schwarzer Block« am Haus des Nazis vorbeizieht, muss man es auch angreifen. Verrat an den Inhalten und Ausverkauf autonomer Politik wurde speziell mir vorgeworfen. Das endete mit meinem Rausschmiss aus der autonomen Antifa, die ich in Göttingen gegründet hatte. In der Folge fand sich bald eine Handvoll Leute zusammen, das war die Keimzelle der Autonomen Antifa [M]. Wir wurden schnell mehr. Zu Spitzenzeiten waren 35 Aktivistinnen und Aktivisten eingebunden. Unseren Gruppennamen, mit dem mysteriösen »M«, haben wir erstmals im März 1990 unter ein Flugblatt gesetzt.

War die Bündnisfrage Grund für den Bruch?

Es war ein Grund. Später kam noch die Organisierungsdebatte hinzu, die wir mit einem Diskussionspapier im Herbst 1991 anstießen. Wir wollten mehr als nur eine Gruppe irgendwo in einer Stadt sein. Wir wollten einen politischen Prozess anstoßen, mit dem der Faschismus zurückgedrängt werden konnte. Wobei wir den Kampf gegen Faschismus als Kampf gegen das imperialistische System verstanden. Das wurde von einigen Autonomen abgelehnt. Doch es gab genug Gruppen, die wir für unser Konzept gewinnen konnten. So wurde im Juli 1992 die »Antifaschistische Aktion/Bundesweite Organisation« (AA/BO) ins Leben gerufen.

Was zum Konflikt mit weiten Teilen der autonomen Szene führte.

Ein Teil der Szene hat behauptet, wir wollten eine neue KPD gründen, und was es da alles noch so für blödsinnige Anwürfe gab. Wir haben im Laufe der Zeit die Kritik am Organisierungsprozess in Aktenordnern gesammelt. Es gab ziemlichen Gegenwind. In Abgrenzung zur AA/BO entstand 1993 das »Bundesweite Antifatreffen«, BAT. Letzten Endes haben beide Strukturen kooperiert, weil man in der Praxis die gleiche Szene für dieselben Aktionen mobilisierte.

Kritisiert wurde auch, dass Sie mit Medien zusammengearbeitet haben. Warum?

Autonome lehnten das grundsätzlich ab. »Kameramann Arschloch«, hieß es immer auf Demos. Aber wenn ich politisch agiere, dann will ich Einfluss nehmen und Inhalte vermitteln, das ist doch der Sinn. Politische Arbeit ist zum Gutteil Öffentlichkeitsarbeit.

Zum Konzept gehörte auch, Demonstrationen nicht anzumelden, was am Silvestertag 1991 in Göttingen erstmals praktiziert wurde.

Ich bin der Auffassung, dass man eine Demonstration zwar ankündigen, aber nicht anmelden muss. Das war ein ziemliches Wagnis, denn es gab keine Absprachen oder direkten Kontakt. Hat aber geklappt, Stadt und Polizei haben sich darauf eingelassen.

Stimmt es, dass damals Aufkleber auf Schaufenster geklebt wurden, auf denen stand: »Hier könnte ein Loch sein«?

Ja, das gab’s.

Wurde so etwas von Autonomen nicht als Abschied von der Militanz angesehen?

privat Der Künstler, Schriftsteller und Antifaschist Bernd Langer

Klar gab es den Vorwurf der Symbolpolitik. Aber wir haben uns damals nicht vom autonomen Konzept verabschiedet, wir haben es weiterentwickelt und fuhren zweigleisig. Wenn ich Bündnisse eingehe, müssen sich alle auf Absprachen verlassen können – von der festgelegten Route wird nicht abgewichen, et cetera. Immer freundlich und bescheiden. Was andere Leute parallel dazu treiben, steht auf einem anderen Blatt. Es gab nie so viele militante Aktionen und Anschläge in Göttingen wie zur Hochzeit der Autonomen Antifa [M]. Wobei wir natürlich als Antifa [M] keine Anschläge durchgeführt haben, die [M] war eine legale Organisation – aber wir haben militante Aktionen stets dokumentiert und kommentiert.

Würden Sie sich heute von damaligen militanten Aktionen distanzieren?

Grundsätzlich halte ich das Zusammenspiel von Militanz und legaler Politik für eine zulässige Taktik. Kritik könnte ich nur an konkreten Fällen formulieren.

In Göttingen und Umgebung war es über Jahre zu unaufgeklärten militanten Aktionen gekommen. Ihre Gruppe wurde zugleich immer erfolgreicher. Sind Sie so ins Visier der Behörden geraten?

Wir haben einige bundesweite Demos mit ein paar tausend Leuten organisiert. Die vorderen Reihen bildete ein schwarzer Block von rund 1.000 Genossinnen und Genossen, die mit Helmen und Knüppeln und Tauen ausgerüstet waren. Es gibt eindrucksvolle Bilder. Das war massenhafter Rechtsbruch und eigentlich ein Straftatbestand. Gewissen Kreisen im Apparat hat das natürlich nicht gefallen.

Seit 1991 wurde ermittelt, mit gewaltigem Aufwand. Sie sind abgehört worden, mit Autos observiert usw.

Ja, da gibt es Geschichten. Zum Beispiel saß ein Pärchen in der Kneipe neben unserem Tisch. Es wurden lange Ohren gemacht und aufgeschrieben, was wir so redeten. Die Ermittlungen liefen einige Jahre, bis im Juli 1994 dann eine riesige Razzia gegen uns durchgezogen wurde, mit mehr als 30 Durchsuchungen in Göttingen und dem Bundesgebiet.

Sie hatten Mitte der 80er die Initiative KuK, Kunst und Kampf, gegründet, die einen neuen Kunstbegriff propagierte. Eines der ­Agitprop-Plakate, das »Weiterstadt-Plakat«, spielte eine wichtige Rolle bei den Ermittlungen wegen »Bildung einer terroristischen Vereinigung« nach Paragraph 129 a Strafgesetzbuch.

Im März 1993 gab es einen Sprengstoffanschlag der RAF auf die im Bau befindliche JVA Weiterstadt in Hessen. Das Plakatmotiv von »Kunst und Kampf« nahm ein Foto des zerstörten Rohbaus, das eine Zeitlang jeder im Land kannte, als Grundlage und kombinierte es mit einem »schwarzen Block« und der Überschrift »Zusammen gehört uns die Zukunft!«. Für die Staatsanwaltschaft war das Werbung für die RAF, der Richter beim Oberlandesgericht Lüneburg sah es anders. Am Ende folgte der Bundesgerichtshof seiner Auffassung. Die Anklage nach 129 a fiel unter den Tisch, wir sollten »nur noch« nach 129, »Bildung einer kriminellen Vereinigung« abgeurteilt werden.

Im Februar 1995 wurde gegen 17 Mitglieder der Autonomen Antifa [M] Anklage erhoben, auch gegen Sie. Das Verfahren wurde im September 1996 noch vor Prozesseröffnung gegen Auflagen eingestellt. Wie kam es dazu?

Die Bundesrepublik nach 1990 stand international in der Kritik wegen der mörderischen Aktivitäten der Neonazis. Seit den rassistischen Angriffen in Rostock-Lichtenhagen im August 1992 rissen die nicht ab. Gegen uns wäre es ein Riesenverfahren geworden, mit mindestens 17 Angeklagten in einer umgebauten Reithalle der Wehrmacht in Lüneburg. Das hätte für Wirbel gesorgt. Und dann konnte die Staatsanwaltschaft uns nicht viel nachweisen. Letztlich ging es um einige Demos mit »schwarzem Block«, von dem keine Angriffe ausgegangen waren. Es war zweifelhaft, ob es zur Verurteilung als kriminelle Vereinigung kommen würde. Sie versuchten, ohne Gesichtsverlust aus der Nummer rauszukommen. Schließlich gab es das Angebot der Einstellung. Jeder von uns sollte 3.000 Mark an die KZ Gedenkstätte Mittelbau-Dora zahlen und über Anwalt oder Anwältin erklären, das Versammlungsrecht künftig zu beachten. Wir sind darauf eingegangen.

Die Gruppe hat sich im Juni 2004 aufgelöst. Wie blicken Sie auf die Zeit zurück?

Ich bin bereits Ende 1999 ausgestiegen. Aber die Autonome Antifa [M] war ein Superteam. Wir haben einen nennenswerten Beitrag im antifaschistischen Kampf geleistet, und es gibt ein paar Dinge, die wir angestoßen haben oder wo wir auf jeden Fall mit am Anfang gestanden haben.

Heute würde ich von einer Antifabewegung, wie sie vielleicht noch bis Anfang der 2000er Jahre existierte, nicht mehr sprechen. Antifaschismus ist mehr Haltung und Lebensstil geworden. Organisierte Gruppen, die kontinuierlich arbeiten, gibt es nur noch wenige. Ein großer Unterschied zu früher ist auch, dass Antifaschismus mittlerweile zur Staatsräson gehört. Zumindest, wenn es nicht militant wird.

Ist die Repression größer geworden, wenn man an die Verfahren gegen die Antifaschisten Jo und Dy in Stuttgart, an Lina E. in Sachsen oder die G20-Prozesse in Hamburg denkt?

Militanz ist der Trennstrich. Sobald es militant wird, wirst du ausgegrenzt, und dich trifft die geballte Macht des Staates. Das ist nicht neu. Doch sind die technischen Möglichkeiten weiter entwickelt, und du wirst viel schneller dingfest gemacht. Abgesehen davon sind viele Gesetze verschärft worden. Überhaupt, wenn ich heute auf eine Demo gehe, läuft die Polizei mit Videotrupps herum und zeichnet jeden Schritt auf.