Tote nach Unwetter

AP Photo/Mark Humphrey

Im Bundesstaat Tennessee im Süden der USA sind bei Überschwemmungen mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Menschen wurden am Sonntag abend (Ortszeit) noch vermisst. Am stärksten von den Unwettern betroffen war nach Angaben der Tageszeitung The Tennessean die Gegend um die Stadt Waverly (siehe Bild), etwa 90 Kilometer westlich von Nashville. Dort hätten die Rekordmengen an Regen ganze Häuser weggespült, hieß es. Außerdem seien Bäume umgestürzt und Autos mitgerissen worden. Rund 20 Menschen würden noch vermisst. (dpa/jW)