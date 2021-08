Die Linke: Kein Nein zu Auslandseinsatz

Berlin. Nach Angaben der Kovorsitzenden und Spitzenkandidatin Janine Wissler will Die Linke am Mittwoch im Bundestag ein Mandat für den Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan nicht ablehnen, sondern sich enthalten. Man sei für die Rettung, werde aber »in dieser Umsetzung« dem Mandat auch nicht zustimmen, sagte Wissler am Montag in Berlin. Sie kritisierte, dass im Text zum Einsatzmandat der Kreis der auszufliegenden Menschen »viel zu begrenzt« sei. Alle sogenannten Ortskräfte mit ihren Familien müssten gerettet werden, daneben auch Menschen- und Frauenrechtlerinnen, forderte Wissler. Zudem handele es sich um ein »robustes Mandat«. Dafür sehe man keine Notwendigkeit. Das berge ein Eskalationspotential, so die Kovorsitzende. (dpa/jW)