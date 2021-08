Chinas Wirtschaft stottert

imago images/Xinhua China erlebt aktuell den schlimmsten Ausbruch des Coronavirus seit einem Jahr (Yangzhou, 8.8.2021)

Die chinesische Wirtschaft hat im Juli schwächer zugelegt als erwartet. Der schlimmste Ausbruch des Coronavirus seit einem Jahr mit der Delta-Variante, schwere Überschwemmungen, ein schwächerer Immobilienmarkt und Autoabsatz haben die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt unter Druck gesetzt.

Wie das Statistikamt am Montag in Beijing berichtete, stieg der Einzelhandelsumsatz im Juli um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Juni hatte der Anstieg noch 12,1 Prozent betragen. Der Zuwachs der Industrieproduktion lag mit 6,4 Prozent unter dem Vormonatswert von 8,3 Prozent. Die Anlageinvestitionen legten seit Jahresbeginn um 10,3 Prozent zu. Im ersten Halbjahr hatte es noch ein Plus von 12,6 Prozent gegeben.

Nach einem Wachstum von nur 2,3 Prozent 2020 hatte Chinas Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2021 wegen der niedrigen Vergleichsbasis vom Vorjahr kräftig um 12,7 Prozent zugelegt. Seit Sommer 2020 hat China nur noch vereinzelt begrenzte Coronaausbrüche erlebt. Beijing verfolgt eine Null-Covid-Strategie und regiert auf kleinere Ausbrüche mit Massentests, Kontaktverfolgung, Quarantäne und der Unterbrechung von Transportverbindungen.

Chinas Arbeitsmarkt blieb im Juli im allgemeinen stabil, wie offizielle Daten am Montag zeigten. In den ersten sieben Monaten wurden insgesamt 8,22 Millionen neue Arbeitsplätze in den Städten geschaffen. Das entspreche 74,7 Prozent des avisierten Jahresziels, berichtete Xinhua. Die erhobene Erwerbslosenquote in städtischen Gebieten lag im Juli bei 5,1 Prozent, 0,1 Prozentpunkte mehr als im Juni. Die Erwerbslosenquote bei den 25- bis 59jährigen, die den Großteil der Arbeitskräfte stellen, lag im Juli bei 4,2 Prozent. Unterdessen lag die Erwerbslosenquote in 31 Großstädten im vergangenen Monat unverändert gegenüber Juni bei 5,2 Prozent.

Geld strömt weiterhin ins Land: Ausländische Direktinvestitionen (FDI) auf dem chinesischen Festland stiegen in den ersten sieben Monaten dieses Jahres um 25,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 672,19 Milliarden Yuan (88,13 Milliarden Euro), teilte das Handelsministerium am Montag mit. Dabei stiegen die Investitionen aus den Ländern entlang der »Neuen Seidenstraße« und den ASEAN-Staaten gegenüber dem Vorjahr um 46,3 Prozent. (dpa/jW)