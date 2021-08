Neu erschienen

Mitteilungen

In der Augustausgabe der Zeitschrift der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke (KPF) schreibt Heinz Karl über die Anfänge der kommunistischen Einheitsfrontpolitik 1921/22. Arne Brix wirft anlässlich des 80. Geburtstages von Peter Hartz einen Blick auf dessen Leben und sozialpolitische Hinterlassenschaft. Anlässlich des 60. Jahrestages der Errichtung der Berliner Mauer dokumentiert die Redaktion die Erklärung, mit der die KPF im »Entschuldigungssommer« 2001 auf eine »die DDR durch und durch diffamierende« Wortmeldung des PDS-Vorstandes reagierte. (jW)

Mitteilungen, August 2021 (Nr. 378), 37 Seiten, Spendenempfehlung: ein Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: kpf@die-linke.de

Welttrends

Im Augustheft der Welttrends schreibt Henning Melber über neue Ermittlungen zum Flugzeugabsturz über Nordrhodesien (heute Sambia) im September 1961, dem UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld und 15 weitere Menschen zum Opfer fielen: »60 Jahre danach lässt sich zumindest glaubhaft vermuten, dass dies kein Unfall gewesen ist.« Manfred Schünemann zieht 30 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine eine kritische politische und ökonomische Bilanz: Während die Ukraine einst zu den wirtschaftlich stärksten Republiken der UdSSR gehörte, liege das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf heute unter dem der Republik Moldau. Schwerpunktthema des Heftes sind Konfrontation und Kooperation im Weltraum. (jW)

Welttrends. Das außenpolitische Journal, Nr. 178/August 2021, 72 Seiten, 5,80 Euro, Bezug: Welttrends, Medienhaus Babelsberg, August-Bebel-Str. 26–52, 14482 Potsdam, E-Mail: bestellung@welttrends.de

Stichwort Bayer

In der Zeitschrift der Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) schreibt Marius Stelzmann über den »Marche ­contre Monsanto/Bayer et l’agrochimie«, der im Mai in Paris stattgefunden hat. Jan Pehrke schreibt über die Pläne für eine Wiederaufnahme der 2015 gestoppten Glyphosat-Sprühflüge gegen Kokapflanzen in Kolumbien. Annemarie Volling informiert über die Bestrebungen der Industrie, neue Gentechnikverfahren von der Regulierung auszunehmen. (jW)

Stichwort Bayer. Die anderen Informationen zu einem multinationalen Chemiekonzern, Nr. 3/2021, 39 Seiten, kostenlos, Bezug: Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG), Postfach 15 04 18, 40081 Düsseldorf, E-Mail: info@cbgnetwork.org